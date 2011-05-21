استان هرمزگان هفتمین میزبان کاروان راهیان نور/اعزام اقلیتهای دینی به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی نمایندگان دستگاههای کشوری و لشکری در ستاد راهیان نور عصر امروز شنبه 31 اردیبهشت در مرکز بسیج رسانه ملی برگزار شد.

در این نشست سیدجمال علی الحسینی نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) و تقارن آن با سالروز فتح خرمشهر گفت: اولین کاروان راهیان نور و اولین راوی روایت فتح حضرت زهر(س) است که دست فرزندان بزرگوارشان را گرفته و آنها را به کوه احد می بردند و به روایت رشادتهای عموی خویش حمزه سیدالشهدا می پرداختند.

وی با قدردانی از رسانه ملی در انعکاس شایسته اخبار راهیان نور امسال، به توجه ویژه مقام معظم رهبری در حمایت از بسیج و راهیان نور اشاره و بر لزوم تهیه گزارش عملکرد مدون و دقیقی از فعالیت دستگاههای دولتی جهت ارائه به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تأکید کرد.

گسترش اعزام کاروانهای راهیان نور در طول سال

نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور در ادامه به تشریح برنامه های سال جاری دولت در امر راهیان نور پرداخت و گفت: در سالهای گذشته بیشتر اعزامها به یکی دو ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند و نهایتا فروردین خلاصه می شد اما تصمیم گرفته ایم که عملیات عظیم فرهنگی راهیان نور را با توجه به شرایط زمانی، جغرافیایی و آب و هوایی در طول روزهای سال گسترش دهیم.

علی الحسینی از راه اندازی کاروان راهیان نور لبنان، اقلیتهای دینی و راهیان نور دریایی خبر داد و افزود: برای استانهای جدید مثل آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه جهت ساخت یادمان و یا ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز طرح آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از ایجاد راهیان نور دریایی در استان هرمزگان و بوشهر خبر داد و گفت: بوشهر و هرمزگان به عنوان ششمین و هفتمین استانهای میزبان کاروانهای راهیان نور محسوب می شوند و هدف ما از برپایی کاروانهای راهیان نور دریایی در این دو استان آشنایی مردم و نسل جوان با عملیاتهای مختلف دریایی در طول هشت سال دفاع مقدس به ویژه در جزیره خارک و تبیین جایگاه تنگه هرمز در خلیج فارس می باشد.



لزوم آموزش بهداشت در استانهای مبدأ کاروانهای راهیان نور

در این نشست برخی از نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه ها در ستاد مرکزی راهیان نور به ارائه پیشنهادات خود در زمینه راهیان نور پرداختند.

نماینده وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به نقش جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس بر تأمین سلامتی کاروانهای راهیان نور از سوی این وزارتخانه تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس دفاع از همه ارزشهای دینی و ملی ما بود و شایسته است که مکانهای مورد بازدید کاروانهای راهیان نور که به واسطه خون شهدا مکانهای مقدسی هستند از آراستگی، امنیت و بهداشت لازم برخوردار باشند.

وی افزود: امکانات موجود در مقایسه با حجم عظیم بازدید کننده از این مناطق جوابگو نیست و باید در بهبود وضعیت موجود تمهیداتی اندیشید به ویژه اینکه در فصول گرم سال ما با برخی از بیماری ها در این مناطق مواجه هستیم که ممکن است بازدیدکنندگان را تهدید کند لذا وزارت بهداشت جهت اجرای طرحهای اصلاحی آمادگی خود را برای همکاری اعلام می کند.

نماینده رئیس جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور در پاسخ به سخنان نماینده وزارت بهداشت از حل مشکل بیمه درمانی و حوادث شرکت کنندگان در کاروانهای راهیان نور در سال جاری خبر داد و اظهار امیداوری کرد: در سال جاری سعی خواهد شد این مشکلات بهداشتی و درمانی از بین برود ضمن اینکه طی برنامه ای که اعلام خواهد شد وزارت بهداشت با همکاری جمعیت هلال احمر و بسیج در استانهای مبدأ آموزش بهداشت را در دستور کار قرار خواهند داد.



علی الحسینی در پایان این نشست با تأکید بر تشکیل سه کارگروه طرح و برنامه، فرهنگی و تبلیغات و عملیات و اجرایی با مشارکت همه دستگاههای دولتی در امر راهیان نور از برگزاری جلسات ثابت هم اندیشی میان دستگاههای دولتی در امر پشتیبانی از ستاد مرکزی راهیان نور در پایان هر ماه شمسی خبر داد.