جریان صدر سخنرانی اوباما را تلاش برای بهبود وجهه کریه آمریکا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "کرار الخفاجی" گفت : سخنرانی" باراک اوباما مملو از دوگانگی و بهترین دلیل بر جانبداری از رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا تلاشی مایوس کننده برای بهبود وجهه زشت واشنگتن در خاورمیانه به شمار می رود.

الخفاجی ضمن انتقاد از گروههای سیاسی عراقی که خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور هستند، افزود: کسانی که خواهان ادامه حضور این نیروها هستند در جنایات اشغالگران سهیم هستند. به جای اینکه موضوع ادامه اشغالگری مورد توجه قرار گیرد باید توان نظامی نیروهای عراقی را تقویت کرد.

شایان ذکر است که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر بر حمایت قاطع و نامحدود کاخ سفید از رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی تاکید کرد.