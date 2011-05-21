همایش منطقه ای "رسم هجرت" در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مجتبی باستان در آیین افتتاحیه اولین همایش "رسم هجرت" دانشجویان بسیجی جهادگر غرب کشور در سخنانی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها انجام شده این همایش در سال اول به صورت منطقهای و از سال آینده به صورت استانی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه همایش "رسم هجرت" همزمان با حضور پنج هزار دانشجو در 9 منطقه کشور در حال برگزاری است، بیان داشت: این در حالیست که این همایش سالهای گذشته تنها با حضور 500 دانشجوی جهادی کشور در تهران برگزار می شد.
معاون سازندگی و کارآمدی سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه شش جلد کتاب تخصصی برای همایش رسم هجرت پیشبینی شده است، یادآو شد: اولویت سازمان بسیج دانشجویی در کشور پرداختن تخصصی به همه عرصهها است.
باستان نگاه استان محوری را از مزیتهای منطقهای شدن همایش رسم هجرت برشمرد و ادامه داد: پیش از این تنها 20 استاد در سطح کشور داشتیم که در این زمینه فعالیت داشتند و این در حالیست که هم اکنون با نگاه استان محوری این تعداد به 150 استاد افزایش یافته است.
وی تبلیغ و ترویج تفکر جهادی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین گروههای جهادی، ارتقای سطح کیفی اردوها و توسعه اقدامات آموزشی و توجیهی در سطح گسترده بین دانشجویان جهادی را از جمله اهداف این همایش برشمرد.
بنابر این گزارش همایش رسم هجرت با حضور200 نفر از دانشجویان جهادی دانشگاههای استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان در خرمآباد برگزار شد.
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