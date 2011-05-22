ابلاغ ضوابط مدیریت پسماندهای الکترونیک/ هشدار در مورد تولید بخارهای سمی

محسن شوکتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ضوابط مدیریت پسماند های الکترونیک بر اساس ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین و لازم الاجرا شده است.



وی افزود: ساماندهی و بازیافت اینگونه پسماندها بایستی توسط بخش خصوصی و با نظارت محیط زیست برای اطمینان از رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام شود.



شوکتی با بیان اینکه تا کنون بخش خصوصی برای ساماندهی این پسماندها و گرفتن مجوزهای زیست محیطی لازم به سازمان محیط زیست مراجعه نکرده است گفت: در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور پسماندهای الکترونیک به صورت سنتی و غیر قانونی بازیافت می شود که در صورت شناسایی با آنها برخورد می شود.

وی در خصوص روشهای بازیافت علمی پسماندهای الکترونیک افزود: یکی از مهمترین این روشها استفاده مجدد از دستگاههای الکترونیک با اصلاح وتعمیر و قیمت ارزانتر است.



به گفته وی، از آنجا که پسماندهای الکترونیک دارای قطعات مختلف از انواع فلزات گرانبها مانند طلا و نقره هستند با استفاده از روشهای فیزیکی یعنی ذوب بر اساس نقاط ذوب مختلف فلزات و یا روش های شیمیایی که شامل استفاده از حلال ها است این فلزات می توانند بازیافت شوند.

به اعتقاد شوکتی در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور با روشهای غیر علمی و در محیط های بسته به وسیله کوره و بدون استفاده از ابزارهای مدرن روز این اقدامات انجام می شود.



به گفته وی، به دلیل تولید بخارهای سمی، اکسین ها و دی اکسینها که از فلزات سنگین و مشتقات نفتی موجود در این پسماندها تولید می شود هم برای کارکنان چنین واحدهایی و هم برای ساکنان اطراف این واحدها خطرات بسیارجدی ایجاد می شود.



وی با بیان اینکه این واحدها با عنوان واحد های قالکاری مخفیانه چنین اقداماتی را انجام می دهند افزود: محیط زیست به محض اطلاع از وجود چنین واحدهایی آنها را پلمب خواهد کرد ولی در بسیاری از موارد ما از وجود این واحدها خبردار نمی شویم و تنها ساکنان اطراف این واحد ها می توانند به ما اطلاع رسانی کنند.



وی با بیان اینکه مدیریت اجرایی پسماندهای الکترونیک به عهده واحدهای تولید کننده است تصریح کرد: ضوابط اجرایی به این واحدها ابلاغ شده است.



به اعتقاد شوکتی، اگرچه بازیافت فلزات از پسماندهای الکترونیک از نظر زیست محیطی بسیار مهم است ولی اگر این بازیافت به صورت علمی و بر اساس ضوابط نباشد خطرات بسیار جدی تری را بری محیط زیست به بار می آورد.



مانیتورهای تلویزیون و دیگر نمایشگرها، با توجه به قدمت 50 ساله ورود آنها به کشور بخش عمده زباله های الکترونیک را تشکیل می دهند.