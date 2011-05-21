تسریع در اجرای طرحهای عمرانی پلدختر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان پلدختر، علی کاییدی در جلسه شورای اداری بخش معمولان تعامل قوای سه گانه زیر نظر ولی فقیه را در راستای تحقق اهداف ،سال جهاد اقتصادی موثر و لازم دانست.

وی از مسئولان خواست در سال جهاد اقتصادی با همت و تلاش مضاعف به مردم خدمت کنند.

فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه در سخنانی مشکلات بخشهای مختلف از جمله خدمات شهری، بهداشتی آب روستایی، راه و ترابری، کشاورزی و مخابراتی بخش معمولان را تشریح کرد.

فریدون رشیدی به طور ویژه خواستار رفع مشکل دفع غیر اصولی فاضلاب شهر "معمولان" پلدختر و رفع مشکل کم آبی رودخانه مادیان رود جهت تامین آب مورد نیاز باغات منطقه بن لار و زیودار شد.

علیرضا کاکاوند مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان نیز در این جلسه قول مساعد داد فاز اول مجتمع های کوثر و چم حیدر و پروژه های تامین آب قلعه نصیر و خلیل اکبر تا پایان تیرماه امسال به بهره برداری برسد.

اسحاق طاهری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قول مساعد داد که به وسیله یک دستگاه موتور ولوو نسبت به انتقال و پمپاژ آب رودخانه "کشکان" به مادیان رود در راستای تامین آب باغات بن لار و زیودار اقدام کنند.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان قول مساعد داد یک دستگاه آمبولانس از محل سفر سوم هیئت دولت تحویل معمولان شود و مرکز خدماتی درمانی شهر "معمولان" پلدختر تا یک ماه آینده به بهره برداری برسد.

مهدی اکبریان مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان لرستان در خصوص ارائه خدمات و آبرسانی به منطقه 23 هکتاری معمولان و دفع اصولی فاضلاب خانگی در شهر "معمولان" پلدختر قول مساعد داد.