به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدینژاد عصر امروز شنبه در این مکالمه تلفنی با تاکید بر اینکه دشمنان مشترک دو کشور نمیخواهند در منطقه امنیت و آرامش برقرار باشد، اظهار داشت: دشمنان قصد دارند با اختلافانگیزی همه دولتها و ملتها را تضعیف کرده و بدینوسیله به نیات شوم خود دسترسی پیدا کنند.
رئیس جمهور افزود: بدون تردید دشمنان به هیچ یک از دولتها و ملتهای منطقه وفادار نیستند اگر چه ممکن است به طور مقطعی از بعضی دولتها علیه دیگری استفاده کنند اما در آینده نزدیک آنها را هم قربانی زیاده طلبیهای خود خواهند کرد.
وی تصریح کرد: امروز روزی است که باید بیش از گذشته دست به دست هم داده و در کنار هم در مقابل توطئههای دشمنان ایستادگی کنیم.
آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر اینکه پاکستان همواره در کنار ملت ایران و امت مسلمان قرار خواهد داشت، اظهار داشت: کشورها و دولتهای منطقه باید توجه داشته باشند که اقدامات آنها مورد سوء استفاده قدرتها قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: کشورهای منطقه با اتحاد و همبستگی به راحتی میتوانند شرایط سخت کنونی را پشت سر گذاشته و به آرامش و امنیت برسند.
رئیس جمهور پاکستان همچنین گسترش همکاریهای همه جانبه با ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: پاکستان خواهان همکاری با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها است.
