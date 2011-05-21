عبدالمحمد پاپی به مدال برنز رسید/ پایان کار کشتی فرنگی در روز اول با دو برنز

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، عبدالمحمد پاپی که مبارزات خود در بیست و چهارمین دوره رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را از صبح امروز شنبه با قرعه استراحت آغاز کرده بود، در نخسین مسابقهاش برابر "آنیل کومار" از هند شکست خورد و به گروه بازندهها رفت.
پاپی در مبارزه دوم خود برابر "تانگوگ" از ویتنام به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد تا برای کسب مدال برنز به مصاف "عزیز بیشالیف" از قرقیزستان برود.
در دیدار رده بندی وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که عصر امروز شنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند برگزار شد، عبدالمحمد پاپی برابر حریف قرقیزستانی در دو تایم (یک بر صفر و 2 بر صفر) به پیروزی رسید و مقام سوم و مدال برنز آسیا را به خود اختصاص داد.
پیش از این نیز محسن حاجیپور در وزن 55 کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود تا تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان پیکارهای روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا صاحب دو مدال برنز شود. رقابتهای پنج وزن دوم از بعدازظهر فردا یکشنبه در تاشکند پیگیری خواهد شد.
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