۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

مسابقه عکاسی "جلوه‌های جهاد اقتصادی" در لرستان برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسابقه استانی عکاسی "جلوه‌ های جهاد اقتصادی" در شهرستان دلفان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، این مسابقه عکاسی به‌صورت استانی و با موضوع جهاد اقتصادی در کسب‌وکار لرستان برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه عکاسی که به‌همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان و با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می‌شود، می‌توانند عکس‌های خود را در موضوع یاد شده حداکثر تا 25 خرداد به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان تحویل دهند.

بنابر این گزارش در پایان مسابقه عکاسی "جلوه‌های جهاد اقتصادی" به 10 نفر از افرادی که عکس‌های آنها برگزیده شود، هدایایی اهدا می‌شود.

کد مطلب 1317325

