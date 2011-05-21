به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، این مسابقه عکاسی به‌صورت استانی و با موضوع جهاد اقتصادی در کسب‌وکار لرستان برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه عکاسی که به‌همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان و با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می‌شود، می‌توانند عکس‌های خود را در موضوع یاد شده حداکثر تا 25 خرداد به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دلفان تحویل دهند.

بنابر این گزارش در پایان مسابقه عکاسی "جلوه‌های جهاد اقتصادی" به 10 نفر از افرادی که عکس‌های آنها برگزیده شود، هدایایی اهدا می‌شود.