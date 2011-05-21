نمایشگاه "خاطره تبریز با خانه های تاریخی" در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این نمایشگاه با عنوان "خاطره تبریز با خانه های تاریخی" و با ارائه بیش از 40 پوستر از خانه های قدیمی موجود در تبریز آثار سعیده ملکی و سیما فتح الله زاده برای عموم مردم آزاد است.

تراب محمدی هدف از بر پایی این نمایشگاه را معرفی این خانه ها به علاقمندان با نگاهی نو و متفاوت عنوان کرد و افزود: خانه های قدیمی تبریز یکی از مهمترین مصداقهای قدمت تاریخی، فرهنگی و هنری این شهر به شمار می روند که علاوه بر تاریخ کهن خود، جلوه های نابی از معماری قدیمی، سنتی و بی نظیر رایج در آذربایجان در دوره های مختلف را به نمایش می گذارند.

محمدی تاکید کرد: حفظ و نگهداری و همچنین شناساندن این میراث ارزشمند یکی از وظایف اصلی سازمان بوده و تمام دغدغه ما این است که همگان با این آثار آشنا شده و این دانسته ها را به دیگران منتقل کنند.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان، اظهار کرد: آذربایجان شرقی به رغم تبلیغات اندکی که تاکنون در زمینه معرفی آثار تاریخی و جلوه های طبیعی خود داشته همواره یکی از مقاصد اصلی هدف گردشگری بوده و بدون شک اگر اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده در این زمینه صورت گیرد شاهد ایجاد یک شناخت کامل و درست از استان و تبریز و به تبع آن شاهد توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی خواهیم بود.

این نمایشگاه از 28 اردیبهشت تا 31خرداد ماه سال جاری، از ساعت هشت صبح تا 20 در محل تالار اصلی موزه سنجش دایربوده و برای بازدید عموم آزاد است.