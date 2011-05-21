۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

به مناسبت 15 خرداد/

مسابقه فیلمنامه نویسی و عکاسی در بروجرد آغاز شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از آغاز مسابقات فرهنگی فیلمنامه نویسی، داستان نویسی کوتاه، خاطره نویسی و عکاسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان بروجرد، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در چهار رشته برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند آثار خود را با موضوع انعکاس واقعه ارتحال جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، لزوم معنویت در جامعه و اهمیت مذهب در نسل جوان ارائه دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد اظهار داشت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا 20 خرداد ماه به انجمن سینمای جوان بروجرد ارسال نمایند.

ارجمندی هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی هرچه بیشتر هنرمندان با اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره ایشان عنوان کرد.

کد مطلب 1317331

