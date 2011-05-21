برنامه های جنوب شرق استان تهران برای سوم خرداد اعلام شد

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رونمایی از چهار آلبوم عکس280 تن از والدین شهدا به مناسبت سوم خرداد در ورامین، پاکدشت، پیشوا، قرچک و جواد آباد با عنوان "باغبانان شقایق" از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: رونمایی از تمثال 44 تن ازشهدای فتح خرمشهر و همچنین 31 تن از فرماندهان شهید جنوب شرق استان تهران در قالب ام دی اف در روز سوم خرداد در ورامین، پاکدشت و پیشوا با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران از دیگر برنامه هاست.

این مسئول افزود: در حوزه نشر، نقد کتاب "مردی که در ارتفاع ماند" که مجموعه خاطرات جانباز سرافراز جعفری منش است در ساعت 10صبح روز چهارم خرداد در دانشگاه پیام نور پاکدشت؛ رونمایی از کتاب "ایستادن در غرب" مجموعه خاطرات سردار احمد شاهسون که به همت مدیریت ادبیات این اداره تدوین گردیده ،در روز سوم خرداد در سالن هلال احمر پیشوا؛ رونمایی از کتاب "شیرین تر از عسل" مجموعه خاطرات آزاده سرافراز علی معصومشاهی در ورامین که به همت مدیریت ادبیات این اداره تدوین گردیده است؛ حمایت از برپایی دو نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در ورامین، خیابان شهدا، روبروی اداره حفظ آثار و پاکدشت، جنب اداره ارشاد با تخفیف 30درصد از برنامه های ویژه این مناسبت است.

سرهنگ کاشانی حمایت از برگزاری یادواره های ویژه بزرگداشت فتح خرمشهر، ارسال پیام صوتی فتح خرمشهر برای رزمندگان، آزادگان ومسئولین جنوب شرق استان تهران و چاپ و نصب بیش از 40 بنربومی و غیر بومی در محدوده جنوب شرق استان تهران را از برنامه های دیگر این مناسبت دانست.

وی ادامه داد: برگزاری ایستگاه نقاشی کودکان جنب مصلی نماز جمعه های شهرستان پاکدشت و بخش جواد آباد، اجرای تئاترخیابانی و صحنه ای گروه های برتر جشنواره تئاتر دفاع مقدس با مشارکت اداره آموزش و پرورش و اداره ارشاد اسلامی پاکدشت و پرده برداری از یادمان شهدا در مدارسی که بنام شهدا مزین شده، با همکاری بنیاد شهید و اداره آموزش و پرورش نیز از برنامه های این روز باشکوه است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران افزود: رونمایی از تمثال مبارک 140 تن از شهدای جنوب شرق استان در قالب لمینت 50 در50، ساخت مستند شهید هداوند میرزائی در شهرستان پاکدشت و تمهید مقدمات ساخت مستند شهید علی قمی کردی در پیشوا نیز برنامه های دیگر است.

وی طراحی و چاپ و پرده برداری از تمثال مبارک شهدای والا مقام 15خرداد 1342در قالب ام دی اف و تشکیل نمایشگاه عکس حضور زنان در دفاع مقدس در شهرستان پاکدشت را از جمله همین ویژه برنامه ها دانست.