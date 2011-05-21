آمریکا از زاویه دید اسرائیل به منطقه می نگرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "نبیه بری" گفت : واکنش اسرائیل به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع فلسطین ضربه ای به تلاشهای اوباما نیست، بلکه نشان دهنده دنباله روی بی چون و چرای آمریکا از سیاستهای اسرائیل برای تخریت تلاشهای صلح در خاورمیانه است.

وی افزود: ما انتظار موضعگیری آمریکا درباره شهرک سازی در بیت المقدس را داشتیم، اما صدایی از کاخ سفید در این باره به گوش نرسید.

بری تصریح کرد: تاکید آمریکا بر اینکه امنیت اسرائیل برایش اهمیت زیادی دارد، ثابت کرد که کاخ سفید به خاورمیانه از زاویه دید اسرائیلی می نگرد.

شایان ذکر است که" باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی ضمن ادعای حمایت از انقلابهای مردمی در منطقه بر حمایتهای نامحدود از رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود.