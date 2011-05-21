آموزشهای حوزه پژوهش محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی عماد عصر شنبه در حاشیه نشست مدیران مدارس علمیه استان گلستان تصریح کرد: مدارس علمیه در آموزش پژوهش محور علوم دینی نقطه آغاز و مبدا هستند که نقش مهمی در این مهم دارند.

به گفته وی، فعال شدن انجمنهای علمی و معاونت های پژوهشی حوزه های علمیه موجب گسترش فرهنگ تحقیق در بین طلاب می شود.

وی با اشاره به موج گستره شبهات مطرح شده در دنیای امروز علیه دین مبین اسلام و تشیع، افزود: برای اینکه پاسخهای روزآمد به شبهات داشته باشیم باید طلاب به دانش روز و زبان نسل جوان آشنا باشند که این مهم در گرو سختکوشی و تلاش مجاهدانه عالمان روشن بین و بصیر ماست.

حجت الاسلام عماد افزود: اگر می خواهیم برای شبهات مطرح شده جواب منطقی داشته باشیم باید به فکر تربیت نیروی انسانی کارآمد و باسواد در حوزه ها باشیم.

به گفته وی ، یقینا در 10 سال آینده موج شبهات علیه دین اسلام بسیار بیشتر خواهد شد که حوزه های علمیه باید با علم به این موضوع از همین امروز به فکر تربیت طلاب فهیم و باسواد بیشتری باشند.

وی تقویت روحیه پژوهش و تحقیق در حوزه های علمیه را تنها راه مبارزه با شبهات عنوان کرد و افزود: با پژوهشهای کاربردی و هدفمند می توان پاسخ همه شبهات را داد چراکه دین اسلام دین منطق و استدلال است.