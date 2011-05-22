به گزارش خبرنگار مهر، پس از یکسال بحث و گفتگو پیرامون عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س)، بالاخره همه دست اندرکاران اجرایی و مرتبطین این پروژه چالش برانگیز در اسفند ۸۹ به توافق رسیدند که بخشی از منوریل از زیر سطح عبور کند، ولی دستور موکد احمدینژاد مبنی بر اجرای طرح قبلی و حتی مطرح کردن نپرداختن بودجه شهرداری قم باعث شد واکنشهای زیادی در قبال این تصمیم رئیس جمهور انجام گیرد که تاکنون شاید تنها در جلسات خصوصی بیان میشد.
جدا از شورای اسلامی شهر قم، تولیت جدید و قدیم آستانه مقدسه و مهندسان معماری و شهرسازی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در برابر عبور منوریل از مقابل حرم مطهر واکنش نشان دادند؛ به طوری که مجید اخوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قم با اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین تأکید کردند که از طرف جامعه مدرسین اعلام کنید که این جامعه به شدت با عبور منوریل از روی سطح و مخدوش شدن وجهه حرم مطهر مخالف است.
مهنس فارغیان نیز به نقل از آیت الله مومن، نماینده مردم قم درمجلس خبرگان اعلام کرد: اهمیت شهر قم به عنوان پایگاه حوزه علمیه و عش آل محمد(ص) بیش از این است که با چنین تصمیماتی مخدوش شود.
پیشنهادهای جدید برای عبور منوریل از مقابل حرم مطهر
این واکنشهای شدید باعث شده بود که جلسهای با حضور ریاست جمهوری، وزیر کشور، مدیرعامل سازمان قطار شهری، استاندار و شهردار قم و یکی از اعضای شورای شهر قم برگزار شود.
به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نتیجه این جلسه این بود که یک بررسی مجدد کارشناسی انجام شود و تمام گزینههایی را که میتواند در ارتباط با اجرای منوریل در شهر قم و ادامه آن در مسیر حرم و یا حتی خارج از مسیر مقابل حرم مطهر مطرح شود، مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار گیرد.
حسن بختیاری گفت: در ارتباط با وجه مقابل حرم مطهر یک بررسی کارشناسی مجدد صورت میگیرد و نقطه نظرات بزرگان شهر قم هم مجدداً مورد مذاکره قرار میگیرد.
هر چند که به گفته بختیاری اصل نگرانیهای مطرح شده توسط علما، مراجع و متخصصان امر مورد توجه و قبول رئیس جمهوری بود، اما اگر محتوای اظهارات احمدینژاد و درخواست مدیرعامل قطار شهری در مورد بسته شدن خیابان مقابل حرم مطهر برای انجام فعالیتهای عمرانی منتشر نمیشد، مسئولان امر برای توجیه عبور منوریل از مقابل حرم مطهر چه بهانهای داشتند؟
البته در جلسهای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد پیشنهادهای جدیدی هم ارائه شد که بختیاری در این زمینه اظهار داشت: یکی از پیشنهادات مطرح شده این بود که قطعه مقابل حرم مطهر اجرا نشود و مورد به صورت منقطع در دو سمت اجرایی شود. بحث انتخاب مسیر دیگر به جز مسیر مقابل حرم مطهر نیز مطرح و قرار شد در این ارتباط بررسیهای لازم صورت گیرد.
جمع بندی خاصی اتفاق نیفتاد
بختیاری افزود: در این جلسه مقرر شد مسیرهای دیگری به غیر از مسیر فعلی بررسی شود اما جمعبندی خاصی اتفاق نیفتاد و تصمیمگیری نهایی به جلسات دیگر موکول شد.
در این جلسه قرار شد بررسیها در ابعاد مختلف اعم از اینکه پروژه از زیر سطح، روی سطح یا انتخاب مسیر دیگر انجام شود و تصمیمگیریها به جلسه دیگر موکول شود.
نادیده گرفتن هشدار سازمان بازرسی
تصمیم جلسه اخیر در حضور رئیس جمهور و تصمیم نسبت به بررسی مجدد طرح منوریل در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور پیش از آغاز اجرای طرح در گزارش مبسوطی به دلیل نداشتن طرح مطالعاتی، اجرای این طرح را تخلف و نسبت به پیامدهای هزینه ساز آن هشدار داده بود، ولی متاسفانه هیچ توجهی به این هشدار نشد و امروز پیمانکار طرح از افزایش ۵۰ میلیارد ریالی هزینه این پروژه سخن میگوید.
اصرار به انجام طرح بدون مطالعه قبلی، چرا؟!
در همین رابطه مهندس محمدرضا باقرپناهی دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم به مهر گفت: نمیدانیم چه اصراری بود که این طرح بدون مطالعه قبلی و به صورت مطالعه همزمان با اجرا، انجام شود.
وی افزود: از نظر کارشناسی با توجه به اینکه این طرح برای اولین بار در کشور انجام میشود، قابل پیش بینی بود که با مشکلات زیادی روبرو شود، ضمن اینکه مسیر عبور منوریل هم کاملا مشخص بود که با حرم تزاحم خواهد داشت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم همچنین گفت: پروژه منوریل به صورت epc یعنی مطالعه و اجرا به صورت همزمان اجرا میشود و اگر بحث از مجرای کارشناسی خود خارج نشود، مشکل خاصی ایجاد نمیشود.
حسن بختیاری هیچ اشارهای به اینکه کارشناسان از ابتدا خواستار مطالعه جامع و کارشناسانه - که با طرح جامع ترافیک نیز تطابق داشته باشد – بودند، نکرده است.
وی تصریح کرد: مسئله منوریل در کشور به موضوعی سیاسی تبدیل شده و دیدگاههای سیاسی با بحثهای فنی آمیخته شده است، به همین دلیل این بحثها اتفاق میافتد اما اگر یک فضای مطلق برای اجرای طرح از ابتدا کارشناسی و فنی بود، دچار این همه تنش، بحثآفرینی و حاشیه نمیشد.
البته در جلسه رسیدگی به مشکل منوریل قم در حضور رئیس جمهور از مخالفین و منتقدین منوریل در قم و عبور آن از مقابل حرم مطهر هیچکس نبود و حتی از آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) هیچ کسی در این جلسه حضور نداشت.
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