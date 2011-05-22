بررسی وضعیت مصوبات قبلی دولت در سفرهای جدید/ لزوم توجه به استانهای نوپا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی عصر شنبه در حاشیه سفر به گلستان، بر لزوم اجرایی شدن مصوبات سفرهای استان تاکید کرد و افزود: رئیس جمهوری نسبت به این مصوبات حساسی دارد.

وی اظهار داشت: ارزیابی این مصوبات در دوره سفرهای بعدی مورد تاکید قرار می گیرد.

توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به کشاورزی بودن گلستان گفت: بخش کشاورزی یکی از محورهای توسعه است و دولت نیز نسبت به صایع کشاورزی و تبدیلی توجه ویژه دارد.

وی عنوان کرد: دولت تلاش کرد بخشی از پرداخت های صندوق توسعه ملی در قالب ریالی باشد تا کشاورزان نیز بتوانند استفاده کنند.

میرتاج الدینی با بیان اینکه بخش کشاورزی ارزش افزوده بالایی دارد، گفت: این امر مورد توجه ویژه دولت و مجلس است.

معاون پارلمانی یادآورشد: صنایع تبدیلی و کشاورزی نیز از لازمه های توسعه گلستان است و حمایت می شود.

لزوم حمایت از استانهای نوپا

معاون پارلمانی رئس جمهور گفت: دولت به استانهای نوپا نظر گلستان توجه ویژه ای دارد و اعتبارات خاصی در سفرهای استانی به این امر تخصیص می یابد.

وی افزود: تمام سعی دولت بر این است که روند حرکت و توسعه این استانهای تازه تاسیس جهشی باشد.