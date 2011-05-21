اوباما از سیا به سبب کشتن بن لادن قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با حضور در مقر سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) از مامویت این سازمان در پاکستان که به کشته شدن "اسامه بن لادن" انجامید تقدیر به عمل آورد.

وی طی سخنانی در ساختمان مرکزی سیا در لانگلی ویرجینیا از عملیات کشتن بن لادن در حومه اسلام آباد به عنوان یکی از موفقیت آمیز ترین عملیات تاریخ این سازمان نام برد.

رئیس جمهوری آمریکا در عین حال از مقامات سیا خواست به کار خود در یافتن اطلاعات بیشتر در مورد شبکه تروریستی القاعده با استفاده از شواهد به دست آمده از خانه بن لادن ادامه دهند.

گفتنی است یک مقام آمریکایی درباره عملیات اخیر نیروهای آمریکایی در منطقه ابت آباد پاکستان گفته است: یافتن مقر رهبر القاعده با استفاده از داده های الکترونیکی و اشتباه یکی از معاونان بن لادن رخ داد و هیچ مخبری از سیا در آن نقش نداشت.



تحلیلگران بر این باورند که تاریخ مصرف بن لادن سرکرده مزدور القاعده برای آمریکا به پایان رسیده بود و دولت اوباما با هدف بهره برداری تبلیغاتی از این حادثه، مرگ اسامه را اعلام کرد.