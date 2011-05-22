ناتوانی آمریکا در کنترل اوضاع افغانستان/ رسوخ طالبان به مناطق شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از American thinker""، علیرغم افزایش دخالت ارتش آمریکا در افغانستان و به کارگیری استراتژی های مختلف کار چندانی برای ضعیف کردن طالبان و دیگر گروههای افراطی انجام نداده است. البته آمریکا گهگاه خبرهایی درباه موفقیت در افغانستان منتشر می کند، اما همه می دانیم که این موفقیتها چندان منسجم و مهم نیستند. متاسفانه در بازبینی سیاست های آمریکا در افغانستان به خوبی درمی یابیم که آمریکا فقط از خود ممنون است و آن عملکردهایی که موفقیت می خواند، به هیچ وجه پیشرفت و موفقیت نیستند. همچنین باید یادآور شد که طالبان حالا دیگر در قسمت هایی ازشمال هم فعالیت هایی می کنند و این در حالی است که مدت ها این منطقه از طالبان پاک شده بود و شاید این هم یکی دیگر از دستآوردهای آمریکا باشد!

به طور کلی در افغانستان دو نوع طغیان وجود دارد: یکی جنبش های طغیانگر ایدئولوژیک که قصد دارند افغانستان را کنترل کنند و کابل را به دست گیرند و توسط طالبان اداره می شوند و دوم طغیان های محلی قوم پشتون که برخی اوقات با طالبان در هم آمیخته می شوند و معمولا جنوب افغانستان را در بر می گیرند. اما نیروهای ناتو و نظامیان آمریکا در سالهای گذشته نتوانسته اند تاثیر زیادی روی طغیانگری ها به ویژه طالبان بگذارند و اوضاع در این کشور همچنان آشفته است. هیچ تعجبی نیست که تحلیلگران مسائل در افغانستان درگیری ها را "بیهوده" بخوانند و حضور آمریکا نیز فقط بهانه ای برای برداشت برخی منافع باشد.

یکی دیگر از فاکتورهایی که به طالبان و دیگر گروههای تندرو امکان داده موفقیت هایی را در افغانستان به دست آورند، ماهیت دولت کرزای است. در آنجا فسادی ترسناک حاکم است و حقوق بشر به شدت و پنهانی نقض می شود. برای مثال در آماری که سازمان ملل در سال 2010 آماده کرده، افغانستان پس از میانمار دومین کشوری است که شفافیت ندارد و حقوق بشر را به شدت زیر پا می گذارد.

دومین ایراد بزرگ در دولت افغانستان مرکزی بودن قدرت است. در قانون اساسی کنونی افغانستان، رییس جمهوری قدرت بی حد و حصری دارد تا حاکمان منطقه ای و صدها مقام و منصب دیگر را در دولت تعیین نماید.همین امر سبب می شود اشتباهات احتمالی رییس جمهور در مناطق مختلف تاثیرگذار شود.

در هر حال آنچه امروز درمان افغانستان است، نخست آنکه نیروهای آمریکا و ناتو باید حضور خود را هرچه زودتر در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور کاهش دهند و سربازان خود را به طور تدریجی بیرون بکشند. این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که مردم بومی این کشور به شدت با نیروهای ائتلاف دشمنی دارند. دوم آنکه استراتژی تربیت نیروهای امنیتی افغانستان که از سوی آمریکا سالهاست پیشنهاد شده، باید کنار گذاشته شود و در عوض پایه های سیاسی در این کشور تقویت شود.

به کرزای نیز باید فهمانده شود که کمک های مالی بی قید و شرط نخواهد بود و محدود خواهد شد و همچنین انتصاب ها نیز باید با نظارت پارلمان دراین کشور صورت بگیرد.