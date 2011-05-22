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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۷:۵۸

ناظران AFC از امکانات باشگاه پیکان قزوین دیدن کردند

ناظران AFC از امکانات باشگاه پیکان قزوین دیدن کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: جمعی از ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به منظور ارزیابی از امکانات سخت افزاری باشگاه پیکان قزوین از ورزشگاه های این تیم بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید "توکو آکی سوزوکی"  رئیس مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ضمن بازدید از ورزشگاه شهید رجایی و ورزشگاه 15 هزار نفری شهید امامی قزوین امکانات سخت افزاری باشگاه پیکان را بررسی کرد. 

سوزوکی در بازدید روز شنبه خود از دو ورزشگاه یاد شده با اظهار رضایت از چمن زمین مسابقه اظهار داشت: امکانات باشگاه پیکان نسبت به سال گذشته بهتر و بیشتر شده است.

ناظران و بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در قالب گروهی هشت نفره برای بررسی و ارزیابی امکانات باشگاهای لیگ برتر فوتبال کشور و تعیین سهمیه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به کشور ایران سفر کرده اند.
   
مسئولان باشگاه پیکان و همچنین اکبر محمودی مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین نیز در این بازدید ناظران AFC را همراهی می کردند.

تیم پیکان قزوین در آخرین بازی در مقابل پرسپولیس شکست سنگینی را متحمل شد و به لیگ یک سقوط کرد.

ایران هم اکنون در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های فوتبال آسیا، چهار نماینده دارد.
 
 

کد مطلب 1317370

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