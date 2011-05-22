نخبگان همدانی سرگردان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، پویا قائم مقامی در جمع مخترعان و مبتکران استان همدان افزود: دفتر نخبگان در حال حاضر در 27 استان کشور ایجاد شده و در حال فعالیت است.

قائم مقامی با بیان اینکه ثبت اکثر اختراعات و ابداعات نخبگان با پیگیری های دفتر استانی انجام می شود، تاکید کرد: مسئولان استان همدان باید با توان مضاعف به دنبال راه اندازی دفتر نخبگان در استان همدان باشند.

وی افزود: از بین رفتن فرصتهای ایجاد شده در این زمینه به هیچ وجه به صلاح نخبگان استان همدان نیست.

مدیرعامل مجمع نخبگان استان همدان از بی توجهی به بنیاد نخبگان در ردیف اعتبارات سالانه استان همدان اظهار تاسف کرد و بهره گیری از نظرات نخبگان جوان را در توسعه و پیشرفت استان همدان خواستار شد.

قائم مقامی اظهار داشت: رشد قابل توجه ثبت اختراعات و ابداعات و کسب رتبه های برتر دانش آموزی و دانشجویی استان همدان در مراکز ملی و بین المللی، توجه بیشتر دستگاه های دولتی و غیردولتی استان را برای پذیرش اندیشه ها و ابتکارات نخبگان می طلبد.