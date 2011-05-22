400 هزار میلیارد ریال برای اشتغال اختصاص یافت/ نیاز به واردات گندم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی شامگاه شنبه در اولین همایش جهاد اقتصادی، توسعه، گردشگری و کشاورزی در استان گلستان گفت: نزدیک به همین مقدار از واگذاری املاک و اموال دولتی در کشور سرمایه گذاری می شود و با مجموع 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 30 هزار میلیارد بودجه صندوق توسعه ملی ،120هزار میلیارد سرمایه گذاری در کشور انجام شده است که محصول نهایی آن اشتغال است.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم جهاد اقتصادی افزود: این مفهوم، مفهومی استعاری است و این مفهوم باید تبیین شود که آیا هر فعالیت اقتصادی مشمول جهاد اقتصادی است وهر فعال اقتصادی جهادگر اقتصادی محسوب می شود.

تاج الدینی افزود: یکی از ویژگیهای جهاد اقتصادی در کشور این بوده است که اگر فعالیت ها ی سال های گذشته نبود مقام رهبری مفهوم جهاد اقتصادی را مطرح نمی کردند.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به ویژگیهای جهاد اقتصادی بیان داشت: انگیزه الهی و ارزشی از جمله مواردی است که باید در سرمایه گذاران و تلاشگران عرصه اقتصادی باشد وگرنه فعالیت اقتصادی آنها منجر به جهاد اقتصادی نمی شود.

وی افزود: خدمت رسانی و ایجاد اشتغال، بهره وری و سود رسانی بیشتر و نه سود جویی، از مصادیق انگیزه های ارزشی درجامعه است که منجر به جهاد اقتصادی می شود.

میر تاج الدینی با بیان اینکه ایجاد ارزش افزوده، بسط عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از جمله اهداف فعالیت های جهاد اقتصادی است گفت: جهاد اقتصادی این است که سرمایه بچرخد و طبقات پایین جامعه رشد کنند و فاصله طبقاتی کمتر شود.

وی همچنین توانمند سازی جامعه را از اهداف جهاد اقتصادی بر شمرد وگفت: در گذشته این باور در جامعه گسترش پیدا کرده بود که افراد متدین ومومن نباید وارد عرصه های سرمایه گذاری شوند اما این نگاه ،نگاه غلطی است.

وی افزود: اما مدیران و مسئولان جامعه نباید وارد فعالیت های اقتصادی شوند چون باعث فساد می شود.

رانت خواری نقطه مقابل جهاد اقتصادی است

حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به اینکه رانت خواری با جهاد اقتصادی تفاوت دارد تصریح کرد: رانت خواری نقطه مقابل جهاد اقتصادی است و اگر کسی از رانت استفاده کند و پرچم جهاد اقتصادی را علم کند تبعیض قائل شده است و این مفهوم با جهاد اقتصادی کامل در تضاد است.

وی با اشاره به اینکه پرکردن خلاها و کاستیها با جهاد اقتصادی امکان پذیر است گفت: برای نمونه ایران جزو 10 کشور برتر جهان در داشتن معادن زیاد است و پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور نیزاز معادن تامین می شود.

معاون ریاست جمهوری در امور مجلی در ادامه با بیان اینکه 5 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد و50 هزار فرصت شغلی مستقیم و600هزار فرصت شغلی غیر مستقیم در کشور از معادن ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از عرصه هایی که ما باید وارد شویم و جز با جهاد اقتصادی ممکن نیست بخش معدن است.

کشف تنها 20 درصد معادن کشور

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ادامه گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد از معان کشور کشف و در حدود چهار درصد از این مقدار استخراج شده است.

وی افزود: تولید معادن کشور در حال حاضر 270هزار تن است که در برنامه پنجم باید به دو برابر یرسد که جز با جهاد اقتصادی ممکن نیست.

میر تاج الدینی در ادامه با اشاره به ظرفیت های گلستان گفت: گلستان در بخش های بازرگانی ،صنعت، کشاورزی، معادن و شهرک های صنعتی ظرفیت های بسیاری دارد.

وی افزود: عوامل تولید نیز به پنج عامل نیروی کار، آب، خاک، سرمایه و انرژی بستگی دارد که سرمایه باید از مرکز تزریق شود و در انرژی نیز باید بهینه سازی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: گلستان باید در همه این زمینه ها حمایت شود تا به اهداف توسعه ای برسد.

میرتاج الدینی با اشاره به دغدغه صنعتگران و مسئولان صنعتی برای توزیع عادلانه صتنایع و ثروت همه استانها گفت: با توزیع عادلانه صنایع موافق هستم و شعار اصلی دولت نهم ودهم نیز همین بود.

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درادامه گفت :برخی در کشور ما فقط نواقص را می بینند و کارهای خوب را هم جزءنواقص می بینند.

وی تصریح کرد: این عده کار بزرگ دولت در هدفمندی یارانه ها راکوچک دیده و به نام عدالت توزیعی مطرح می کنند ودرصدد ایجاد موانع هستند.

وی افزود: ما به طرف عادلانه کردن جامعه گام بر می داریم و در گام بعدی تقسیم عادلانه منابع مورد نظر است.

ضایعات 30 درصدی نان در کشور

وی در ادامه با اشاره به 30 درصدی ضایعات نان در کشور بیان داشت: با اجرای طرح تحول و پرداخت یارانه نقدی مسئله ضایعات نان حل شد.

میرتاج الدینی افزود: گلستان از استان های درجه اول تولید گندم است و امسال پیش بینی ما تولید یک میلیون تن گندم در گلستان است که با صرفه جویی نیاز به واردات نداریم.