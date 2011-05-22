اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پتروشیمی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی عصر شنبه در نشست خبری افزود: 30 میلیارد دلار تا پایان سالجاری از محل این صندوق برای طرح های بخش خصوصی داده می شود و پتروشیمی گلستان نیز می تواند از محل تسهیلات این صندوق بهره مند شود.

وی اظهار داشت: جهت گیری صندوق توسعه ملی برای طرح های بخش خصوصی است و با توجه به اینکه سال قبل اساسنامه آن آماده نبود، تسهیلات ارائه نشده است.

وی عنوان کرد: مجتمع پتروشیمی گلستان نیز از جمله طرح های بخش های خصوصی است و برای این طرح نیز می توان از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفت.

حجت اسلام میرتاج الدینی بیان داشت: اگر امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی نباشد می توان با اصلاح مصوبه ای و یا بصورت عام از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح پتروشیمی گلستان استفاده شود.

کلنگ اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان در 24 آبان ماه سال 85 با حضور مسئولان کشوری و استانی در 10 کیلومتری شهرستان آق قلا در شمال گلستان به زمین زده شد و در پذیره نویسی آن حدود 95 هرار نفر شرکت کردند.



سرمایه مردمی این طرح بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال است که این اعتبارات تنها چهار درصد از پروژه احداث پتروشیمی گلستان را به خود اختصاص داده است.



طبق برآوردهای اولیه، این پروژه باید در آذرماه سال 90 به پایان برسد ولی به دلیل حمایت نشدن و اختصاص نیافتن تسهیلات ارزی شاید دو سال بعد از زمان اعلام شده، افتتاح شود.



پیشرفت این پروژه عظیم بعد از گذشت چهارسال حدود 15 درصد است و تاکنون 900 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است و برای تکمیل این طرح تا پایان سال 92 بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای پتروشیمی گلستان نیاز است.



پتروشیمی گلستان در صورت بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.



همچنین براساس برنامه و در صورت تکمیل این طرح بزرگ، گلستان از رتبه 25 پیشرفت صنعت در کشور به 10 استان برتر کشور ارتقاء می یابد و راه‌اندازی این مجتمع ضمن تولید کود اوره برای کشاورزی، تاثیرات مهمی در امر اشتغالزایی و نیز کاهش محرومیت‌ها در استان خواهد داشت.



شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.