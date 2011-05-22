قانون رعایت منابع و مصارف بانکی مانع جهش گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه شنبه در همایش جهاد اقتصادی، توسعه، گردشگری و کشاورزی گفت: در بخش ارایه تسهیلات اختیارات ویژه به استانداران داده شود و اختیارات ویژه تسهیلات در دست استاندار باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها در خصوص انحراف در تسهیلات پاسخگو هستند که در استان 15 بانک را شامل می شوند و اگر در این زمینه اختیارات در دست استاندار باشد تنها او پاسخگوست.

قناعت افزود: انتظار ما این است در بخش تسهیلات استان های جدید التاسیس به صورت ویژه دیده شوند، چرا که استان ما استان نوپایی است و باید به خاطر عقب ماندگی هایی که دارد به صورت ویژه دیده شود.

وی به محقق شدن 90 درصد شغل پایدار در استان در سال 89 اشاره کرد و با بیان اینکه در دولت دهم کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده است گفت: از اولویت های دولت دهم ایجاد 2.5میلیون فرصت شغلی در کشور است که سهم گلستان 25 هزار فرصت شغلی ثابت و62 هزار شغل موقت است.

قناعت در ادامه عنوان کرد: جهاد عظیم در خصوص شناخت موانع استان است و ما باید با شناخت و حل مسئله به رفع موانع اقدام کنیم.

وی با اشاره به جهاد اقتصادی افزود: در جهاد اقتصادی اصل بر پایه عدالت اقتصادی و بهره مندی عموم و بدون تبعیض مردم است.

استاندار گلستان تصریح کرد: جهاد اقتصادی نیل به مشارکت فراگیر اقشار مختلف در کنار هماهنگی دستگاه ها در تحقق هدفی واحد است.

استاندار گلستان اظهار داشت: هر وقت نظام اسلامی مردم را بیشتر در برنامه های خود مشارکت دهد موفقیت او بیشتر است و این به معنای جهاد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه نکته اشتراک تمامی جهادها وجود نقشه و سند اجرایی است گفت: باید برنامه هایی متناسب با مسائل زیر بنایی در سطح قوه مجریه و مقننه برنامه ریزی شود که نقشه و سند اجرایی است و این سند اهداف و برنامه دارد.

وی افزود: راهبرد ما سند چشم انداز 20ساله و رهنمود های رهبری است.

قناعت در ادامه با اشاره به اینکه 26هزار هکتار از اراضی استان در سال 89 با آبیاری تحت فشار آبیاری شد افزود: امسال نیز 50هزار هکتار از اراضی استان با آبیاری تحت فشار آبیاری می شود که این کار کاری جهشی بوده است.