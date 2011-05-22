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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۲

قانون رعایت منابع و مصارف بانکی مانع جهش گلستان است

قانون رعایت منابع و مصارف بانکی مانع جهش گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: رعایت منابع و مصارف بانکی در استان نوپایی چون گلستان یا باید برداشته شود و یا دولت یک یا دو سال این قانون را تعلیق کند، زیرا این قانون مانع جدی جهش استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه شنبه در همایش جهاد اقتصادی، توسعه، گردشگری و کشاورزی  گفت: در بخش ارایه تسهیلات اختیارات ویژه به استانداران داده شود و اختیارات ویژه تسهیلات در دست استاندار باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها در خصوص انحراف در تسهیلات پاسخگو هستند که در استان 15 بانک را شامل می شوند و اگر در این زمینه اختیارات در دست استاندار باشد تنها او پاسخگوست.
 
قناعت افزود: انتظار ما این است در بخش تسهیلات استان های جدید التاسیس به صورت ویژه دیده شوند، چرا که استان ما استان نوپایی است و باید به خاطر عقب ماندگی هایی که دارد به صورت ویژه دیده شود.
 
وی به محقق شدن 90 درصد شغل پایدار در استان در سال 89 اشاره کرد و با بیان اینکه در دولت دهم کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده است گفت: از اولویت های دولت دهم ایجاد 2.5میلیون فرصت شغلی در کشور است که سهم گلستان 25 هزار فرصت شغلی ثابت و62 هزار شغل موقت است.
 
قناعت در ادامه  عنوان کرد: جهاد عظیم در خصوص شناخت موانع استان است و ما باید با شناخت و حل مسئله به رفع موانع اقدام کنیم.
 
وی با اشاره به جهاد اقتصادی افزود: در جهاد اقتصادی اصل بر پایه عدالت اقتصادی و بهره مندی عموم و بدون تبعیض مردم است.
 
استاندار گلستان تصریح کرد: جهاد اقتصادی نیل به مشارکت فراگیر اقشار مختلف در کنار هماهنگی دستگاه ها در تحقق هدفی واحد است.
 
استاندار گلستان اظهار داشت: هر وقت نظام اسلامی مردم را بیشتر در برنامه های خود مشارکت دهد موفقیت او بیشتر است و این به معنای جهاد اقتصادی است.
 
وی با اشاره به اینکه نکته اشتراک تمامی جهادها وجود نقشه و سند اجرایی است گفت: باید برنامه هایی متناسب با مسائل زیر بنایی در سطح قوه مجریه و مقننه برنامه ریزی شود که نقشه و سند اجرایی است و این سند اهداف و برنامه دارد.
 
وی افزود: راهبرد ما سند چشم انداز 20ساله و رهنمود های رهبری است.
 
قناعت در ادامه با اشاره به  اینکه 26هزار هکتار از اراضی استان در سال 89 با آبیاری تحت فشار آبیاری شد افزود: امسال نیز 50هزار هکتار از اراضی استان با آبیاری تحت فشار آبیاری می شود که این کار کاری جهشی بوده است.
کد مطلب 1317382

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