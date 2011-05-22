افزایش رشته های دانشگاهی مایه رشد مجموعه علمی کشور نیست

به گزارش خبرنگارمهر، کامران دانشجودر جلسه شورای اداری شهرستان بابل، با اشاره به اینکه مردم باید مطیع اوامر ولایت فقیه شد، افزود: اگر مردم و مسئولان خسران کرده و از مسیر درست منحرف شوند شکست خواهند خورد.

وی اظهار داشت: سعی کنیم از ولایت جلوتر حرکت نکنیم، اگر از ولایت تندتر حرکت کنیم خدای ناکرده جزو معاندان قرار می‌گیریم باید مدنظر داشته باشیم.

دانشجو، توسعه آموزش عالی را از اهداف مهم وزارت علوم برشمرد و گفت: سپری کردن پله‌های ترقی امری مهم است اما مهم ‌تر این است که ما ترقی را در چه چیز ببینیم.

وزیرعلوم با اعلام اینکه افزایش 10 رشته به 15 رشته دانشگاهی عامل ترقی نیست افزود: دستیابی به شاخه‌های مهم از اساس پیشرفت کشور است.

دانشجو با اشاره به اینکه دانشگاه متعلق به وزارت علوم نیست بلکه همه مسئولان باید پای کار بیایند، گفت: همه خدمتگذاران نظام کمک کنند تا در بعد عمرانی، فرهنگی، اجتماعی سبب توسعه کشور شوند.

دانشجو بیان داشت: انقلاب اسلامی یک امری مستمر است و انقلاب امری نیست که 32 سال اتفاق افتاده و تمام شده باشد.

وی افزود: موتور این انقلاب باید برای همیشه روشن باشد و مراقب باشیم که برای روشن شدن موتور انقلاب مردم حضوری جدی در صحنه داشته باشند.

دانشجو تصریح کرد: اگر بخواهیم به آرمان‌ها و اهداف نهضت انبیاء و امام راحل دست یابیم، هیچ مسیری نمی‌تواند ما را به هدف نزدیک کند مگر اینکه تبعیت بی‌قید و شرط از ولایت فقیه داشته باشیم.

وی بیان داشت: پذیرفتن ولایت به معنای تعطیل کردن عقل نیست بلکه بیانگر این است که ولایت را بر مبنای عقل پذیرفتیم.



