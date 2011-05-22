مدیریت پسماند زباله در مازندران هدفمند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد در مراسم افتتاحیه همایش مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور در هتل سالاردره ساری افزود: متاسفانه زباله عمده ترین معضل پیش روی و گذشته مردم مازندران است.

وی اظهار داشت: آنچه در مازندران برای ما نگران کننده است این است که زیست بوم و اقلیم این استان به حدی شکننده بوده که با کمترین حادثه ای به شدت آسیب پذیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: دو هزار و 903 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در مازندران فعالیت می کنند که همه این فعالان به صورت مستقیم نظارت می شوند.

محمودی راد با اشاره به اینکه 50 رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران وجود دارد اظهار داشت: مبارزه با آلودگی دریای خزر باید با مشارکت مردم و تشکلهای مردم نهاد پیگیری شود.

وی بیان داشت: محیط زیست مازندران به دنبال توسعه پایدار و متوازن در استان است و تمامی فعالیتهای توسعه ای در مازندران با مجوزهای زیست محیطی امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست مازندران، پتانسیل های گردشگری و طبیعی منطقه را برای سرمایه گذاری بسیار مفید دانست.

محمودی راد افزود: باید برای طبیعت بکر مازندران و استفاده از مواهب طبیعی طرح آمایش سرزمینی مدونی تبیین کرد.

