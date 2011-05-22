افزایش ورود فاضلاب های خانگی به دریای خزر

محمد جوادی محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: آلودگی دریای خزر صرفا متعلق به ایران و استانهای شمالی نبوده بلکه برخی کشورهای منطقه ای نظیر آذربایجان بیشترین آلودگی منطقه را به واسطه استخراج نفتی در دریای خزر صورت می دهند.

وی اظهار داشت: بیشترین ضایعات و آلودگی دریای خزر نفتی بوده و متاسفیم که دولت آذربایجان اقدام جدی برای کاهش آلایندگی در دریای خزر صورت نمی دهد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه منابع و منشاء آلودگی در دریای خزر در حوزه سرزمینی ایران از چند منشاء سرچشمه می گیرد، تصریح کرد: برخی پسماندها و زباله هایی که در حاشیه رودخانه ها تلمبار و به وسیله جریان تبخیر آب به دریا منتقل می گردد سبب ایجاد نگرانی در بستر دریا خواهد شد.

محمدی زاده با بیان اینکه فاضلاب هایی که وارد آبهای سطحی و دریا می شوند بسیار روند رو به رشد و خطرناکی دارند، یادآور شد: مقرر شد از طریق وزارت نیرو و ظرف زمانی پنج سال آینده، تصفیه خانه های فاضلاب در نواحی و شهرکهای صنعتی استانها ایجاد تا عملیات پاکسازی قبل از رهاسازی شکل گیرد.

وی با اعلام این مهم که اجرای طرح های حاشیه دریا موجب تغییر اکوسیستم دریا می شود، افزود: در صورتی که اکوسیستم و جغرافیای دریا بدون مطالعه اجرایی شود سبب ایجاد مخاطراتی در بستر دریا خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اجرای روش زباله سوز در کشور برای دفن و امحاء زباله را تکنولوژی جدید از کشورهای دیگر اعلام کرد و گفت: هم اکنون این فناوری در استان مازندران و شهرهای ساری و نوشهر آغاز شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه مقدمات احداث کارخانه زباله سوز در شهرهای شرقی و غربی مازندران طی ماههای آینده انجام خواهد شد، افزود: اجرای این طرح ظرف سه تا پنج سال در استانهای گیلان، گلستان، مشهد مقدس و تهران و سایر نقاط کشور محقق می شود.

وی گفت: براساس اهداف برنامه پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است حدود 45 هزار تن زباله تولیدی روزانه کشور را به روشهای کمپوست و زباله سوز امحای بهداشتی کند.

محمدی زاده به منظور شرکت در همایش مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور به مازندران سفر کرده بود.