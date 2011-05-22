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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۶

محمدی زاده هشدار داد:

افزایش ورود فاضلاب های خانگی به دریای خزر

افزایش ورود فاضلاب های خانگی به دریای خزر

ساری - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور از روند افزایش ورود فاضلاب های خانگی به دریای خزر در منطقه شمال ابراز نگرانی کرد.

محمد جوادی محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: آلودگی دریای خزر صرفا متعلق به ایران و استانهای شمالی نبوده بلکه برخی کشورهای منطقه ای نظیر آذربایجان بیشترین آلودگی منطقه را به واسطه استخراج نفتی در دریای خزر صورت می دهند.

وی اظهار داشت: بیشترین ضایعات و آلودگی دریای خزر نفتی بوده و متاسفیم که دولت آذربایجان اقدام جدی برای کاهش آلایندگی در دریای خزر صورت نمی دهد.
 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه منابع و منشاء آلودگی در دریای خزر در حوزه سرزمینی ایران از چند منشاء سرچشمه می گیرد، تصریح کرد: برخی پسماندها و زباله هایی که در حاشیه رودخانه ها تلمبار و به وسیله جریان تبخیر آب به دریا منتقل می گردد سبب ایجاد نگرانی در بستر دریا خواهد شد.
 
محمدی زاده با بیان اینکه فاضلاب هایی که وارد آبهای سطحی و دریا می شوند بسیار روند رو به رشد و خطرناکی دارند، یادآور شد: مقرر شد از طریق وزارت نیرو و ظرف زمانی پنج سال آینده، تصفیه خانه های فاضلاب در نواحی و شهرکهای صنعتی استانها ایجاد تا عملیات پاکسازی قبل از رهاسازی شکل گیرد.
 
وی با اعلام این مهم که اجرای طرح های حاشیه دریا موجب تغییر اکوسیستم دریا می شود، افزود: در صورتی که اکوسیستم و جغرافیای دریا بدون مطالعه اجرایی شود سبب ایجاد مخاطراتی در بستر دریا خواهد شد.
 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اجرای روش زباله سوز در کشور برای دفن و امحاء زباله را تکنولوژی جدید از کشورهای دیگر اعلام کرد و گفت: هم اکنون این فناوری در استان مازندران و شهرهای ساری و نوشهر آغاز شده است.
 
محمدی زاده با بیان اینکه مقدمات احداث کارخانه زباله سوز در شهرهای شرقی و غربی مازندران طی ماههای آینده انجام خواهد شد، افزود: اجرای این طرح ظرف سه تا پنج سال در استانهای گیلان، گلستان، مشهد مقدس و تهران و سایر نقاط کشور محقق می شود.
 
وی گفت: براساس اهداف برنامه پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است حدود 45 هزار تن زباله تولیدی روزانه کشور را به روشهای کمپوست و زباله سوز امحای بهداشتی کند.
 
محمدی زاده به منظور شرکت در همایش مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور به مازندران سفر کرده بود.
کد مطلب 1317389

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