مطالعات طرح جامع حفاظت از تالاب میانکاله انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری افزود: این مهم در راستای حفاظت و شناسایی نقاط بکر برای حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله که زیستگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده، انجام شده است.

وی اظهار داشت: توسعه مازندران با رعایت ملاحظات زیست محیطی از منظر مسئولان این سازمان منافاتی ندارد و این توسعه مطابق با آمایش سرزمینی خواهد بود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه زباله به کابوسی در استان مبدل شده است، تصریح کرد: متاسفانه به واسطه عدم رفع این نقیصه، گاها مسافران و گردشگران به جای نعمت برای مردم به نغمت و مزاحمت برای آنان تبدیل می شوند.

طاهایی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاههای استان و کشور در حوزه مطالعه در مورد مدیریت پسماند همچنان ضعیف هستند، یادآور شد: باید برای زیست بوم و ماندگاری زیبایی های مازندران اقدام اساسی صورت داد.

عباس علی نوبخت، مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به تولید سالانه یک میلیون و 700 هزار متر مکعب چوب آلات در مازندران اظهار داشت: میزان برداشت بهره برداران از چوب در جنگل های مازندران بالغ بر 350 هزار متر مکعب بوده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 75 هکتار عرصه جنگلی سال گذشته در مازندران کاشته شده است، گفت: 68 میلیون اصله نهال در سال گذشته تولید شده است.

نوبخت با اشاره به انجام عملیات جنگلکاری در 130 هزار هکتار از اراضی مازندران طی سی سال گذشته، افزود: بیش از دو هزار و 700 گونه گیاهی درعرصه های جنگلی مازندران شناسایی که در نوع خود در دنیا منحصر به فرد و نادر است.