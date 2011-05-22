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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۷

طاهایی عنوان کرد:

مطالعات طرح جامع حفاظت از تالاب میانکاله انجام شد

مطالعات طرح جامع حفاظت از تالاب میانکاله انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از انجام مطالعات طرح جامع حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری افزود: این مهم در راستای حفاظت و شناسایی نقاط بکر برای حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله که زیستگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده، انجام شده است.

وی اظهار داشت: توسعه مازندران با رعایت ملاحظات زیست محیطی از منظر مسئولان این سازمان منافاتی ندارد و این توسعه مطابق با آمایش سرزمینی خواهد بود.
 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه زباله به کابوسی در استان مبدل شده است، تصریح کرد: متاسفانه به واسطه عدم رفع این نقیصه، گاها مسافران و گردشگران به جای نعمت برای مردم به نغمت و مزاحمت برای آنان تبدیل می شوند.
 
طاهایی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاههای استان و کشور در حوزه مطالعه در مورد مدیریت پسماند همچنان ضعیف هستند، یادآور شد: باید برای زیست بوم و ماندگاری زیبایی های مازندران اقدام اساسی صورت داد.
 
عباس علی نوبخت، مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری با اشاره به تولید سالانه یک میلیون و 700 هزار متر مکعب چوب آلات در مازندران اظهار داشت: میزان برداشت بهره برداران از چوب در جنگل های مازندران بالغ بر 350 هزار متر مکعب بوده است.
 
وی با بیان اینکه چهار هزار و 75 هکتار عرصه جنگلی سال گذشته در مازندران کاشته شده است، گفت: 68 میلیون اصله نهال در سال گذشته تولید شده است.
 
نوبخت با اشاره به انجام عملیات جنگلکاری در 130 هزار هکتار از اراضی مازندران طی سی سال گذشته، افزود: بیش از دو هزار و 700 گونه گیاهی درعرصه های جنگلی مازندران شناسایی که در نوع خود در دنیا منحصر به فرد و نادر است.
کد مطلب 1317391

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