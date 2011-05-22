برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر در ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره روز جمعه با حضور بیش از 40 هزار نفر علاقمند در روستای جبر جیر بخش صومعه شهرستان کلیبر برگزار شد و تعداد زیادی از مسئولان کشوری، استانی و منطقه ای نیز از نزدیک شاهد این مسابقات بودند.

در این جشنواره فرهنگی ورزشی که با حضور هزاران علاقمند به طبیعت و ورزش های روستایی برگزار شد، در بخش ورزشی، عشایر استان در رشته های دو و میدانی، طناب کشی و اسب دوانی با هم به رقابت پرداختند و به نفرات اول تا سوم هر رشته جوایز نقدی و حکم قهرمانی از سوی اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری اهدا شد.

مراسم افتتاحیه این رقابتها با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در رشته اسب دوانی این جشنواره و در بخش مردان که در 4 کورس برگزار شد.

برترین سوارکاران 18دهمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی و سوارکاری عشایر آذربایجان شرقی

در بخش سوارکاری 4 کورس آقایان و یک کورس بانوان برگزار و نتایج زیر بدست آمد:

کورس اول :

-حمید روحی از اوزن قیه مقام اول

-جواد عبادی از قیله باشی مقام دوم

-افشین غفاریان از آبش احمد

کورس دوم :

-ناصر عبداله زاده از مشکین شهر مقام اول

-احمد خواجه لو از اهر مقام دوم

-عزیز بیانی از شاه ولی مقام سوم

کورس سوم :

- جواد عبادی از قشلاق قیه باشی مقام اول

- رامین دوست زاده از روستای گورجیک

- اصغر روحی از اوزنه قیه مقام سوم

کورس چهارم:

- ایرج محمدی از اوزن قیه مقام اول

- احد جندی از یارالوجه مقام دوم

- اسماعیل روحی از اوزن قیه مقام سوم

کورس بانوان :

- لیلا غفاری از قره قیه مقام اول

- مه لقا خانی از قره قیه مقام دوم

- دورنا بیگم رضا زاده از قره باشی مقام سوم

در رقابتهای دوومیدانی که با حضور 40 دونده برگزار شد خیراله سیدی، تیمور شیری، سیف اله میرسیدی، منوچهر بخشی، یعقوب محمدیان و سیف اله سلیمانی اول تا ششم شدند.

در بخش فرهنگی این جشنواره نیز نمایشگاه کوچکی از صنایع دستی عشایر استان در "آلاچیق" های عشایر برپا بود که این نمایشگاه با استقبال مردم حاضر در محل جشنواره مواجه شد.

از سوی ستاد برگزاری مبلغ 50 میلیون ریال برای نفرات برتر چابک سواران اهداء شد.

هجدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی با همت و همکاری اداره کل تربیت بدنی، فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری، هیات ورزش های روستایی و عشایری آذربایجان شرقی، فرمانداری و اداره تربیت بدنی شهرستنان کلیبر، نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در روستای صومعه واقع در منطقه حصرتان شهرستان کلیبر برگزار شد.