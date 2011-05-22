دبیرخانه دائمی طرح سالمسازی دریا در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی شامگاه شنبه در مراسم آغاز به کار دبیرخانه طرح سالمسازی دریای مازندران در اداره کل گردشگری مازندران گفت: باید طرح های سالم سازی دریا را به افراد متعهد با نگرش فرهنگی سپرد و فرمانداران شهرهای ساحلی بر این امر نظارت جدی داشته باشند.

وی فعالیت های مازندران درحوزه سرمایه گذاری و بسترسازی دریا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای رویکرد فرهنگی طرح های دریا باید ساز و کار مناسبی فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، استقرار نمازخانه و کتابخانه، اجرای مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و تقویت امر به معروف و پرهیز از منکرات از جمله مباحث قابل طرح در کمیته فرهنگی اعلام کرد.

ابراهیمی افزود: کمیته فرهنگی ستاد سالم سازی طرح دریا باید با برگزاری جلسات برنامه ریزی شده با تضارب آرا به جمع بندی مناسبی برسند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به آغاز به کار دبیرخانه طرح سالم سازی دریا برای نخستین بار در مازندران گفت: ۱۵ فرماندار ساحلی عضو این دبیرخانه هستند که به صورت دوره ای مدیریت آن را برعهده خواهند گرفت.

وی بر خروج برنامه های طرح های سالم سازی دریا از حالت روزمرگی تاکید کرد و گفت: بررسی برای تعیین ۵۰ نقطه از سواحل دریا برای اجرای طرح جامع سالم سازی دریا در مازندران آغاز شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در این نقاط، کلیه مشخصات وآیتم های استاندارد تعیین شده برای یک طرح سالم سازی دریا رعایت می شود، گفت: برای این طرح ها ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که باید عملیات اجرایی آن تا سال ۹۱ به اتمام برسد.