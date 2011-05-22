دامدارن اصفهان در حال ورشکستگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی شنبه شب در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: باید با تسریع در عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ آب رسانی به فلات مرکزی را تسریع بخشیم چراکه اکنون خشکسالی تمام استان را تحت الشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: باید اگر قرار است کمک و مساعدتی نیز در این عرصه انجام شود شامل تمام استان شود نه اینکه تنها یک بخش را در بر بگیرد.

حسینی دولت آبادی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر هنوز بسیاری از مصوبات دور اول، دوم و سوم رئیس جمهور هنوز در این شهرستان انجام نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص برداشتهای غیر مجاز خاک توسط کوره‌های آجر پزی در این منطقه گفت: هنوز برای کوره‌های آجر پزی جهت خاکبرداری محل مشخص نشده است.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت مدارس این منطقه نیز گفت: مدارس این شهرستان نیز فرسوده است که نیازمند توجه است.