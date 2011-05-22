سیاستهای آمریکا در منطقه شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر در چابهار، سردار علیرضا عظیمی جاهد عصر شنبه در اجتماع 300 نفری بسیجیان، سران طوایف، قبایل و عشایر سیستان و بلوچستان که در حمایت از خیزش های انقلابی مردم کشورهای اسلامی در آب های ساحلی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: آمریکا درصدد ایجاد خاورمیانه غیراسلامی است.

وی گفت: بر خلاف اهداف شوم استکبار، قیام های مردمی و خیزش های اسلامی در کشورهای منطقه نوید یک خاورمیانه اسلامی را می دهد.

وی افزود: خواسته و هدف مردم مصر، لیبی، بحرین و سایر بلاد اسلامی از قیام و خیزش، اجرای قانون اساسی بر مبنای قرآن و اسلام است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: مسلمانان لیبی دیگر نمی خواهند نفت و ثروت ملی آنها برای منافع اسرائیل توسط آمریکا به یغما برود.

وی گفت: نتیجه انقلاب اسلامی مردم ایران برپایی حکومتی بر محور اسلام و ولایت فقیه است که به برکت خون هزاران شهید تشکیل شده و هر روز توسعه و گسترش می یابد.

وی با بیان اینکه دشمنان قصد دارند میان اهل سنت و شیعه در سیستان و بلوچستان تفرقه بیندازند افزود: اجرای پروژه های عمرانی، افزایش علم و دانش و ایجاد زیرساخت های اقتصادی و خط آهن چابهار - زاهدان - مشهد علاوه بر اشتغالزایی، امنیت منطقه را افزایش می دهد.

عظیمی جاهد اظهار داشت: هدف از برگزاری این حرکت نمادین که در آن 300 نفر از بسیجیان، سران قبایل، عشایر و ریش سفیدان به وسیله 20 فروند لنج و شناور از بندر شهید بهشتی چابهار وارد آبهای آزاد شدند، را حمایت از خیزشهای انقلابی مردم کشورهای اسلامی عنوان کرد.

این افراد سوار بر شناورهای در حال حرکت بر روی آبهای نیلگون دریای عمان در حوزه استحفاظی شهرستان چابهار، شعارهای "یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا"، "الموت لاآمریکا"، "الموت لااسرائیل"، "الله اکبر" و "لااله الاالله" سردادند و از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار شکستن سکوت در مقابل جنایات استکبار و سران مستکبر کشورهای منطقه شدند.