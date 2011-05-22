انتخاب فرماندار اصفهان با مشورت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: برای انتخاب فرماندار جدید اصفهان تلاش کردیم تا نظر پنج نماینده استان را داشته باشیم و تلاش برای انتخاب کارآمدی شخص بود.

وی با اشاره به اینکه کفیل در دوران فعالیتش در استانداری اصفهان اقدامات قابل توجهی را به انجام رساند، گفت: این سابقه فعالیت خوب وی در نهایت باعث انتخابش شد و در هر صورت ما همچنان خدمت نمایندگان استان ارادت داریم.

بسط نشینی مقابل استانداری جمع شد

ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ادارات باید خود مشکلات مردم را حل کنند و نباید موضوع را به استانداری ارجاع دهند، اظهار داشت: بساط بسط نشینی مقابل استانداری را جمع کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه نباید مسائلی نظیر مشکلات کشاورزان، اشتغال و ... با تجمع مقابل استانداری مطرح شود، گفت: باید در این خصوص مدیران هر دستگاه پاسخگو باشند.

بستر سرمایه گذاری در اصفهان فراهم شده است

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: امروز سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که آماده سرمایه گذاری در اصفهان هستند و سال گذشته با یک اقدام جهادی این بستر فراهم شد.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: امروز شرایط فرهنگی و امنیتی اصفهان در سطح خوبی قرار گرفته است.