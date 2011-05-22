نگاه مدیران به مقوله های اجتماعی باید با رویکرد فرهنگی همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر شنبه در جلسه ستاد نهضت مطالعه استان، با اشاره به لزوم اجرایی شدن سند نهضت مطالعه مفید در منطقه، اظهار داشت: فعالیت ادارات باید به سمتی هدایت شود که افزون بر رشد در فعالیت های زیربنایی و فرهنگی، در بخش کتابخوانی نیز بتوان در پایان سال، سیستان و بلوچستان را در رده های میانی جدول سرانه مطالعه کشور قرار داد.

وی گفت: فرهنگ کتاب و مطالعه در سیستان و بلوچستان توسعه یافته نیست و به نظر می رسد نخستین مشکل فرهنگی این منطقه، نوع نگاه به مقوله کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: یکی از مشکلات پایه ای استان کم توجهی به مقوله فرهنگ و مطالعه است که باید همه مسئولان و مردم با نگاه عمیق تر و حساسیت بیشتری به مطالعه و کتاب توجه کنند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: در پایان سند چشم انداز توسعه، سرانه فضای مطالعه کشور باید برای هر نفر به هشت متر برسد و چهار جلد کتاب برای هر ایرانی در کتابخانه موجود باشد.

اسفندیار زید آبادی نژاد گفت: باید هر سال نیم متر به ازای هر نفر به زیربنای کتابخانه های عمومی استان افزوده شود.

وی افزود: به منظور تحقق سند نهضت مطالعه مفید و افزایش سرانه مطالعه همه ادارات و نهادها بویژه شهرداری ها و دانشگاههای استان باید اهتمام لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: در بخش توسعه فضای کتابخانه و فرهنگ کتابخوانی در مدارس استان، در حال حاضر هزار و 885 مدرسه در سیستان و بلوچستان مجهز به کتابخانه هستند که بیش از دو میلیون و 550 هزار جلد کتاب نیز در اختیار دانش آموزان منطقه قرار دارد به طوریکه به ازای هر دانش آموز پنج جلد کتاب در کتابخانه های مدارس موجود است.