جشن های میلاد کوثر در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: به همت امور بانوان این اداره کل، جشن ولادت با عنوان جشن میلاد ریحانه النبی (س) روز دوشنبه دوم خرداد در زاهدان برگزار می شود.

وی گفت: جشن میلاد حضرت زهرا (س) روز سه شنبه سوم خرداد در سالن خاتم استانداری سیستان و بلوچستان نیز برگزار می شود.

وی افزود: جشن بزرگ میلاد کوثر نبوت با اهدای 50 هدیه به بانوانی که دارای اسامی فاطمه، زهرا، صدیقه و طاهره هستند، اهدای 18 هدیه به برندگان مسابقه 18 سوال، رقابت نقاشی ویژه کودکان همراه با نورافشانی شهر در روز دوشنبه دوم خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد الزهرا (س) آزادگان زاهدان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین جشن های محوری با همکاری اداره های تبلیغات اسلامی و مراکز فرهنگی سراسر استان در حسینه صاحب الزمان (عج) خاش، مسجد امام حسین (ع) چابهار، مسجد آل رسول (ص) ایرانشهر، مسجد جامع الزهرا (س) نیکشهر، مسجد ابوالفضل (ع) زهک، مسجد امام حسن مجتبی (ع) کنارک، مسجد جامع سراوان، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) زابل و مصلی امام علی (ع) دلگان در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود.