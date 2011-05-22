سهم اعتبار علوم قرآنی یک میلیارد ریال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو شنبه شب در جلسه ای که با مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و کارشناسان علوم قرآنی سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وضعیت ویژه این استان برنامه های قرآنی در سیستان و بلوچستان باید با حساسیت بیشتری اجرا شود.

وی گفت: با تصویب قانون جدید بودجه، دستگاههای اجرایی باید نیم درصد اعتبارات خود را به علوم قرآنی اختصاص دهند.

قره شیخ لو افزود: این موضوع در حال پیگیری است و رقم ریالی آن پس از بررسی های لازم به استانها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور بیان داشت: پشتیبانی، منابع تامین اعتبار و نحوه استفاده از بودجه ها موضوع بسیاری مهمی است که باید با حساسیت خاصی انجام شود تا تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.

وی تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص را مهمترین موضوع در سیستان و بلوچستان دانست و گفت: باید در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله نیروی بومی در زمینه علوم قرآنی آموزش داده شوند.

وی افزود: فعالان عرصه علوم قرآنی در مناطق مختلف بویژه استانهای مرزی به عنوان سربازان خط مقدم کارهای فرهنگی محسوب می شوند و نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارند.

قره شیخ لو اظهار داشت: از مهمترین برنامه های سازمان دارالقرآن الکریم کشور، تاسیس مراکز نخبه پروری قرآنی در هر استان است.

وی گفت: افراد نخبه باید در شهرستانها شناسایی و آموزش های لازم به آنان ارائه شود.

وی افزود: نبض قرآنی استانها باید در دست نخبگان قرآنی قرار داده شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی خانه قرآن است بیان داشت: مردم از هیچ سازمانی به اندازه تبلیغات اسلامی انتظار انجام کار قرآنی را ندارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: استقبال و همکاری مردم این استان با سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه های قرآنی بسیار خوب است.

حجت الاسلام صفر قربانپور افزود: بیش از 70 موسسه و مرکز قرآنی در استان فعالیت دارند که 21 موسسه از این سازمان مجوز رسمی دریافت کرده اند.

وی گفت: هماهنگ سازی برنامه های قرآنی از نیازهای اساسی این استان است.