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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

در سیستان و بلوچستان/

سهم اعتبار علوم قرآنی یک میلیارد ریال افزایش می یابد

سهم اعتبار علوم قرآنی یک میلیارد ریال افزایش می یابد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: این سازمان سعی دارد سهم اعتبار سیستان و بلوچستان در زمینه علوم قرآنی را از 400 میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو شنبه شب در جلسه ای که با مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و کارشناسان علوم قرآنی سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وضعیت ویژه این استان برنامه های قرآنی در سیستان و بلوچستان باید با حساسیت بیشتری اجرا شود.

وی گفت: با تصویب قانون جدید بودجه، دستگاههای اجرایی باید نیم درصد اعتبارات خود را به علوم قرآنی اختصاص دهند.

قره شیخ لو افزود: این موضوع در حال پیگیری است و رقم ریالی آن پس از بررسی های لازم به استانها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور بیان داشت: پشتیبانی، منابع تامین اعتبار و نحوه استفاده از بودجه ها موضوع بسیاری مهمی است که باید با حساسیت خاصی انجام شود تا تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.

وی تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص را مهمترین موضوع در سیستان و بلوچستان دانست و گفت: باید در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله نیروی بومی در زمینه علوم قرآنی آموزش داده شوند.

وی افزود: فعالان عرصه علوم قرآنی در مناطق مختلف بویژه استانهای مرزی به عنوان سربازان خط مقدم کارهای فرهنگی محسوب می شوند و نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارند.

قره شیخ لو اظهار داشت: از مهمترین برنامه های سازمان دارالقرآن الکریم کشور، تاسیس مراکز نخبه پروری قرآنی در هر استان است.

وی گفت: افراد نخبه باید در شهرستانها شناسایی و آموزش های لازم به آنان ارائه شود.

وی افزود: نبض قرآنی استانها باید در دست نخبگان قرآنی قرار داده شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی خانه قرآن است بیان داشت: مردم از هیچ سازمانی به اندازه تبلیغات اسلامی انتظار انجام کار قرآنی را ندارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: استقبال و همکاری مردم این استان با سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه های قرآنی بسیار خوب است.

حجت الاسلام صفر قربانپور افزود: بیش از 70 موسسه و مرکز قرآنی در استان فعالیت دارند که 21 موسسه از این سازمان مجوز رسمی دریافت کرده اند.

وی گفت: هماهنگ سازی برنامه های قرآنی از نیازهای اساسی این استان است.

کد مطلب 1317406

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