کشاورزی پایه اقتصاد سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رجبعلی شیخ زاده عصر شنبه در گردهمایی مدیران جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ارتقای سطح زندگی و درآمدی کشاورزان از مهمترین وظایف جهاد گران استان محسوب می شود که می تواند از طریق ایجاد منابع درآمدی چندگانه شامل توسعه دامداری های کوچک، استخرهای چند منظوره، کشت محصولات با توجیه اقتصادی و کمک به ایجاد صنایع تبدیلی کوچک در بخش کشاورزی محقق شود.

وی گفت: از دیگر محورهای مورد توجه، ارتقای دانش کشاورزی در جامعه و در بین کشاورزان است که تمام مراحل کشت، داشت، برداشت و نگهداری را شامل می شود.

وی افزود: تحقق جهاد اقتصادی در استان نیازمند تغییر روش کشت سنتی به مکانیزه و کاشت محصولات مختلف است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی باید در روش های انجام کار تجدید نظر صورت گیرد و فعالیت های اقتصادی متناسب با اهداف جهاد اقتصادی تعریف شود.

وی گفت: برای رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی باید تغییر الگوهای کشت مورد توجه قرار گیرد و برای هر منطقه از استان پهناور سیستان و بلوچستان با توجه به آب، خاک و هوای متفاوت الگوی خاص تعریف شود.

وی افزود: مدیریت مجتمع های کشاورزی استان باید خود کفا و توسط بخش غیر دولتی اداره شود و تصدی گری دولت در بخش کشاورزی اصلا توجیه ندارد.

شیخ زاده اظهار داشت: تدوین سند توسعه بخش کشاورزی استان از مهم ترین موضوعات اولویت دار است که مبتنی بر آن برنامه پنج ساله آینده بخش کشاورزی رقم خواهد خورد.

وی گفت: در قانون بودجه سال 90 توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شده است.