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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

1700 کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

1700 کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: هزار و 700 کیلوگرم مواد مخدر از دو خودروی سواری در سراوان کشف شد.

سردار غلامعلی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: ماموران گشت انتظامی سراوان روز گذشته هنگام گشت زنی به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند که سرنشینان خودروها با مشاهده نیروهای گشت به سوی آنها تیراندازی کرده و متواری شدند.

وی گفت: ماموران با هوشیاری و تدابیر لازم امنیتی به تعقیب آنان پرداختند و طرح مهار نیز توسط سایر عوامل انتظامی اجرا شد و سرانجام خودروهای مذکور در دو نقطه شهر شناسایی شدند که در بازرسی از جاسازی ماهرانه این خودروها حدود هزار و 700 کیلوگرم تریاک به دست آمد.

وی افزود: آثار خون به جای مانده در خودروها نشان از زخمی یا کشته شدن تعدادی از قاچاقچیان است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تا به حال سه نفر در این زمینه دستگیر شدند و عملیات شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این محموله در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی گفت: با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که از ابتدای امسال در راستای مقابله جدی با پدیده شوم مواد مخدر در استان انجام گرفته، طی فروردین و اردیبهشت ماه امسال، 14 تن انواع مواد مخدر کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 747 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1317408

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