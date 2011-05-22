حامد عسگری‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به حضور مطلوب کودکان اصفهانی در مسابقات بین‌المللی افزود: طی یک سال گذشته 36 نفر از کودکان فعال در کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مسابقات بین‌المللی حضور یافتند که نیمی از این تعداد اهل اصفهان هستند.

وی با بیان اینکه کودکان اصفهانی موفق شدند نام، هنر، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی را در مسابقات بین‌المللی خلاقیت‌ها و هنرهای کودکان در جهان حفظ کرده و ارتقا دهند، اظهار داشت: 18 کودک اصفهانی از مجموع 36 کودک سراسر کشور در مسابقات بین‌المللی حضور یافتند و عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با اشاره به عناوین و موضوعات مسابقاتی که کودکان اصفهانی در آنها موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند، تصریح کرد: مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن و مسابقات نقاشی برگزار شده در کشورهای بلغارستان، فنلاند، هند، چین و امریکا از جمله مسابقاتی بودند که موفقیت کودکان پر استعداد اصفهانی را به خود دیدند.

وی با بیان اینکه از مجموع 18 کودک اصفهانی برگزیده شده در مسابقات هنری جهانی، 10 نفر اهل شهر اصفهان هستند، اضافه کرد: از این تعداد، هشت نفر اهل شهرستان‌های سراسر استان محسوب می‌شوند که به صورت فعالانه در کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان‌ها به فعالیت می‌پردازند.

عسگری‌فر با تاکید بر اینکه در سال 89 اقدامات مطلوبی به منظور ارتقای فعالیت‌های کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اصفهان انجام گرفت، بیان داشت: بدون شک می‌توان سال 89 را یکی از بهترین و مطلوب‌ترین سال‌ها برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به حساب آورد.

وی ادامه داد: در سال 89 رتبه‌های علمی، هنری و فرهنگی بسیاری در سطح استانی، ملی و بین‌المللی به وسیله اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به دست آمد که در نوع خود جالب توجه و قابل تامل است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعداد اعضای فعال این کانون در سطح استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده، هم‌اکنون 65 هزار کودک و نوجوان اصفهانی به صورت کاملاً فعال در کانون پرورش فکری استان مشغول به فعالیت هستند و در برنامه‌های این نهاد شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در طول سال افرادی نیز به صورت مستقیم از خدمات و برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان اصفهان استفاده کرده و بهره‌مند می‌شوند، افزود: طی یک سال گذشته نزدیک به 170 هزار نفر به صورت مستقیم از برنامه‌های اجرا شده به وسیله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان استفاده کرده‌اند.

عسگری‌فر اظهار داشت: ‌هم‌اکنون 60 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان اصفهان مشغول به فعالیت و خدمات‌رسانی به کودکان و نوجوانان علاقمند هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری نخستین جشنواره استانی نمایش عروسکی در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره از ششم تا هشتم اردیبهشت ماه در استان اصفهان برگزار شد و با استقبال مطلوب علاقمندان به نمایش‌های عروسکی همراه بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در مورد کیفیت برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: نخستین جشنواره استانی نمایش عروسکی با حضور 15 اثر برگزار شد که این تعداد نمایش نیز با انجام دو مرحله ارزیابی توسط داوران به منظور شرکت در بخش مسابقه پذیرفته شدند.

وی اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان به منظور ارسال آثار به این جشنواره، 40 اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 15 اثر هنرمندان در بخش مسابقه مورد پذیرش قرار گرفت.

عسگری‌فر یکی از اقدامات دیگر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان را برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان ایران و قزاقستان دانست و بیان داشت: این نمایشگاه از 14 تا 30 اردیبهشت در اصفهان برگزار شد و بیش از 100 اثر از کودکان قزاقستانی و 50 اثر از کودکان ایرانی در آن به نمایش گذاشته شد.