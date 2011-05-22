سه شهروند بلغارستان به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، محمد مختار شریف در یک کنفرانس خبری گفت این افراد که به ترتیب 25، 26 و 36 سال سن دارند این مواد مخدر را در کیف هایی مخصوص جاسازی کرده بودند.

شریف افزود: این مواد مخدر یک و نیم میلیون رینگیت معادل 500 هزار دلار ارزش دارد.



وی همچنین از ضبط چندین فقره اسلحه، گلوله، شمشیر و دستبند از افراد مختلف خبر داد.

بر اساس قوانین مالزی اعضای باندهای مواد مخدر در صورت اثبات اتهامشان اعدام خواهند شد.



طی سالهای اخیر روند دستگیری باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر در مالزی افزایش داشته است.