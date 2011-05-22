160 فقره طلاق در شهر دامغان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام سیدعلی اصغر ترابی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان اظهار داشت: آمار ثبت شده طلاق در شهرستان دامغان در سال 88 تعداد 142 فقره بوده که این آمار در سال گذشته به 160 فقره افزایش پیدا کرد.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان تصریح کرد: این آمار ثبت شده جدای از آمار دادگاه عمومی بخش امیرآباد دامغان است.

وی با بیان اینکه یکی از دعاوی مطرح شده و مهم در محاکم قضایی بحث خانوادگی بوده که امروزه این اختلافات افزایش پیدا کرده است، گفت: در کنار پرونده های وارده در زمینه طلاق 28 پرونده نیز در این خصوص تشکیل شده است.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان با اشاره به اینکه در راستای جلوگیری از اختلافات خانوادگی شورای های حل اختلاف ویژه خانواده نقش مهم و اساسی دارند، تصربح کرد: در این زمینه مراکز مشاوره در امور خانواده کمک های فراوانی را در جهت حل مشکلات خانوادگی داشته باشند.

وی افزود: امروزه از مهم ترین اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق شده بحث مواد مخدر، بیکاری، کم تحملی و پرتوقع بودن خانم ها بوده و این علت ها بر مشکلات خانوادگی افزوده است.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان عنوان کرد: بالا بودن آمار طلاق در شهرستان دامغان با توجه مذهبی بودن این شهرستان زیبنده آن نبوده و باید با فرهنگ سازی در خانواده ها در کاهش آمار طلاق و مشکلات خانوادگی تلاش کنیم.

ترابی گفت: شورای فرهنگ عمومی نیز نقش فراوانی در فرهنگ سازی خانواده ها در ابعاد مختلف زندگی دارد و باید در این زمینه برنامه ریزی خوبی را در طول سال داشته باشد.