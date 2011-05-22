خراسان شمالی فاقد منابع اقتصادی قوی است

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه بانکها در خراسان شمالی فکر تولید پول نیستند، اظهار داشت: بانکها باید اقتصادی فکر کنند و با نگاه تولید، منابع موجود در استان را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه اعتبار 150 میلیارد تومانی استان محقق نشده است، تصریح کرد: برای جبران آن مدیران دستگاههای اجرایی تلاش کنند تا از منابع ملی و اختیارات وزرای دستگاه متبوع خود اعتبار کسب کنند.



وی افزود: در سالهای گذشته در نوسازی مدارس بیشترین اجحاف به خراسان شمالی شده است، با پیگیریهایی که صورت گرفته شده امسال 250 میلیارد ریال از اعتبارات ملی اخذ شد.



استاندار خراسان شمالی گفت: سطح درآمد مردم این استان از میانگین کشور پائین تر است و باید از طریق تشکیل تعاونیهای مختلف درآمد مردم را به سطح مطلوبی رساند.

شفقت به مدیران دستگاههای اجرایی استان توصیه کرد با نگاه سیاسی از کار کردن برای مردم پرهیز کنند.

