ابهام در رشد 9 درصدی حجاب/ گلایه ای که باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "سهم شما" امروز در شرایطی پخش شد که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور حاضر نشد درباره آمار رشد 9 درصدی وضع حجاب توضیح دهد.



پس از آنکه در چند برنامه گذشته، خبری به نقل از شورای فرهنگ عمومی در مورد ارتقای 9 درصدی وضعیت حجاب در سال 1389 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته منتشر شد، برنامه "سهم شما" از دکتر منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دعوت کرد تا ضمن حضور در این برنامه درباره این آمار توضیح دهد اما وی ترجیح داد دعوت این برنامه را رد کند تا همچنان نحوه بررسی و اعلام این آمار در هاله ای از ابهام باقی بماند.



در همین حال رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه "سهم شما" از رویکرد برخی مسئولان نظام در مواجهه با موضوع حجاب و عفاف به شدت انتقاد کرد و گفت: ما نمی خواهیم این آمار را رد کنیم اما باید ببینیم معیارهای ما برای این کار چیست. آقایان در گفتار راست می گویند اما در واقعیت جامعه چه می گذرد؟ خلاصه اینکه من به عنوان فردی که پیگیر این مسئله بوده ام هیچ تغییری در وضعیت حجاب نمی بینیم بلکه گاهی گستاخی هم بیشتر شده است.



همه مجلسی‌ها از وضع حجاب گله دارند



حجت الاسلام محمدتقی رهبر در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس از آمار اعلام شده و نحوه آمارگیری اطلاع دارد؟ اظهار داشت: همه مجلسی‌ها از وضع حجاب گله دارند. سال گذشته 236 نماینده که بیشترین حاضرین در مجلس بودند از دولت خواستند که با بدحجابی مبارزه کند، دولت هم گوشش را بست و خداحافظ.



عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: من صریح صحبت می‌کنم، چون وامدار کسی نیستم. من مثل خیلی از شما دوستان و عزیزان مسئول دغدغه دارم، در جامعه حضور دارم و از روحانیونی نیستم که در خانه بنشینم و قضاوت کنم، به بازار و پاساژ و پارک ها می روم، اما متاسفانه در این اماکن حتی در نمایشگاه کتاب، نظارتی به معنی واقعی وجود ندارد.



رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: البته من انصاف را هم رعایت می‌کنم. وزارت کشور تلاش می‌کند و باطناً از طرح حجاب و عفاف حمایت می کند اما یک نگاه غلطی در دولت هست که از اول دوره ریاست جمهوری تاکنون همچنان در این دستگاه حاکم بوده؛ اینکه ما باید کار فرهنگی بکنیم.



وی اضافه کرد: ما منکر کار فرهنگی نیستیم و وقتی خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی که رسیدیم، گفتیم آقا مسئولان این طور می گویند. ایشان فرمودند: "بله کار فرهنگی به جای خود، حدود و مجازات ها هم به جای خود."



اینکه نیروی انتظامی سینه به سینه منکرات بایستد و حمایت هم نشود، درست نیست



رهبر در مورد فعالیت های نیروی انتظامی در زمینه عفاف و حجاب گفت: نیروی انتظامی فعالیت هایش را انجام می‌دهد، اما نیروی انتظامی به تنهایی کافی نیست، به خاطر فعالیت در این زمینه کار ظریف و سختی است و نیروی انتظامی هم محدودیت هایی دارد.



نماینده اصفهان در خانه ملت گفت: ما در صداقت نیروی انتظامی هیچ تردیدی نداریم ولی اینکه ما فقط بگوئیم نیروی انتظامی سینه به سینه منکرات بایستد و حمایت هم نشود، درست نیست.



عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مگر آن مسئول عالی کشور نگفته بود که نیروی انتظامی این کار را نکند، اگر بکند من تذکر می دهم. دولت باید نگاه خودش را در این مسئله اصلاح کند.



وی اظهار داشت: در دانشگاه میلیون‌ها تومان خرج دانشجو می کنیم اما نمی توانیم در فضای دانشگاه او را مقید به رعایت شئون اسلامی کنیم، در حالی که پوشش و لباس در دانشگاه های آمریکا هم قیوداتی در خودشان دارند.



رهبر مسئولیت صدا و سیما را در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، مهم دانست و گفت: سیمای جمهوری اسلامی باید شبها یک ساعت حساس برنامه بگذارد و کارشناسان آمار طلاق ها و آدم ربایی ها را بررسی کنند و به مردم بگویند. ضمن اینکه مردم را هم باید توجیه فرهنگی کرد.



برنامه "سهم شما" از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 و 40 دقیقه از شبکه رادیویی معارف بعد از خبر پخش می شود.