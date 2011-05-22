آمار مجازین کنکور کارشناسی ارشد/ ممانعت از تحصیل به دلیل مغایرت معدل

دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 90 فردا بعدازظهر اول خرداد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری و یا مشخصات شناسنامه ای وارد سایت شده و کارنامه اولیه خود را مشاهده کنند.

وی با اشاره به ترکیب کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 90، گفت: کارنامه از دو بخش تشکیل شده که بخش آن مشخصات اولیه فردی داوطلب و معدل کارشناسی داوطلب درج شده است. چنانچه معدل فرد، صحیح و قابل تایید از سوی داوطلب باشد باید آن بخش را انتخاب کرده و در صورتی که معدل فرد اشکال داشته باشد بخش معدل و محل اخذ مدرک کارشناسی را انتخاب کرده و باید اقدام به ویرایش معدل کند.

جلوگیری از ادامه تحصیل فرد به دلیل مغایرت در معدل کارشناسی

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند که حتماً باید معدل صحیح را در این قسمت وارد کنند چرا که اگر در آینده مشخص شود که مغایرت معدل وجود داشته و فرد حقیقت را کتمان کرده از ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به بخش دوم کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 اظهار داشت: در بخش دوم کارنامه اطلاعات رشته ای فرد درج شده است که در این قسمت ابتدا نمره اکتسابی و یا نمره خام داوطلب درج شده است. این نمره از 33/33 - تا 100 + نمره دهی شده است و رقم صفر نشان دهنده عدم پاسخ به سئوالات بوده و رقم منفی نشان دهنده تعداد جواب غلط بیشتر از جواب صحیح است.

نمره کل فرد از مجموع 80 درصد آزمون کتبی و 20 درصد معدل کارشناسی

طباطبایی اضافه کرد: در قسمت بعدی کارنامه، گرایش فرد و نمره کل فرد درج شده است که از مجموع 80 درصد آزمون کتبی و 20 درصد معدل کارشناسی و یا دوره های دیگر پس از همتراز سازی مشخص شده است.

وی گفت: همچنین در قسمت های دیگر رتبه داوطلب در سهمیه، رتبه داوطلب بدون سهمیه، آخرین رتبه مجاز در رشته های غیر از پیام نور و نتیجه در رشته های غیر از پیام نور و موسسات غیرانتفاعی مشخص شده است که این ها نشانگر مجاز بودن به انتخاب رشته است.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به بخش دیگری از کارنامه کنکور ارشد سال 90 گفت: در بخش انتهای کارنامه وضعیت انتخاب رشته داوطلب به صورت دو عبارت "مجاز هستند" یا "مجاز نیستید" مشخص شده است.

اعلام زمان بندی انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 90

وی افزود: داوطلبان پس از رویت کارنامه خود در صورت مجاز بودن به انتخاب رشته می توانند در موعد مقرر اقدام به انتخاب رشته کنند. به داوطلبان اکیداً توصیه می شود دفترچه انتخاب رشته را به دقت مطالعه کنند و فرم پیش نویس مندرج در صفحه 173 دفترچه شماره 2 یا انتخاب رشته را با دقت مطالعه کنند و بر اساس علاقمندی و شرایط خاص دانشگاهها آن را تکمیل کرده و سپس به انتخاب رشته اقدام کنند.

طباطبایی با اشاره به زمان بندی انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 90 گفت: داوطلبان از تاریخ 5 خرداد تا 9 خرداد فرصت دارند که انتخاب رشته خود را انجام دهند.

حدود 300 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند

وی گفت: سال گذشته 220 هزار نفر و در سال جاری حدود 300 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که از این میان 75 هزار نفر در رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند. بیشترین پذیرش با 31 هزار نفر در گروه علوم انسانی و کمترین پذیرش در رشته های دامپزشکی و پزشکی است.

معاون سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبان دقت کنند که نحوه گزینش بر اساس گزینش متمرکز، بورسیه غیرنظامی، شرایط خاص، نیمه متمرکز، بورسیه نظامی و آموزش محور خواهد بود و لازم است داوطلبان اطلاع داشته باشند که آموزش محور بدین مفهوم است که داوطلبان نیازی به گذراندن واحد پایان نامه عملی ندارند و به جای آن سمینار و پروژه خواهند داشت و ارتباطی با اشتغال در مراکز آموزشی و یا انتخاب به عنوان مدرس ندارد.

تغییر رشته به هیچ عنوان امکان پذیر نیست

وی افزود: به داوطلبان توصیه می شود با توجه به دفترچه شماره 2 یا انتخاب رشته، شرایط خاص هر دانشگاه یا رشته محل را از نظر خوابگاه، موقعیت دانشگاه و دیگر شرایط را به دقت مطالعه کنند و سپس اقدام به انتخاب رشته کنند چرا که پس از ثبت انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، تغییر رشته به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

طباطبایی تاکید کرد: دریافت کد 15 حرفی دلیل بر صحت انتخاب رشته است.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار می شود و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.