ایران :

ایران شبکه جاسوسی و خرابکاری آمریکا را منهدم کرد

از ساعت 24 دیشب؛ سهمیه بنزین خرداد واریز شد

معاون اول رئیس جمهور: 146 کشور تحریم ایران را نپذیرفتند

تفاهم:

اعتبارات بخش کشاورزی افزایش یافت

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: افزایش تولید فولاد ایران بعد از هدفمندی

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها: قیمت حامل های انرژی تغییر نمی کند



تهران امروز:

ضرب شست ایران به سازمان سیا

قیام مختار این بار در سینما

مروری بر پرونده جنجالی مدیران بیمه



جام جم :

بازداشت 30 جاسوس سیا در ایران

تخفیف 70 درصدی بیمه شخص ثالث برای رانندگان منضبط

ناصر حجازی در کما

جوان:

دستگیری 30 جاسوس و شناسایی 42 افسر سیا

تجمع شبانه روزی در میدان مادرید تا تغییر دولت

حمید بقایی: حکم انفصالم مربوط به میراث فرهنگی است



حمایت:

انهدام یک شبکه جاسوسی وابسته به سیا

ارائه تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها به مجلس

اخذ مالیات مضاعف از خانه های خالی



خراسان:

وزارت اطلاعات: 30 جاسوس سازمان سیا دستگیر شدند

دیوان عدالت اداری بقایی را به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد

توضیحات وزیر اقتصاد درباره زمان حذف یارانه خانوارهای پردرآمد



دنیای اقتصاد:

بر اساس نظرسنجی از 1000 اقتصاددان در 120 کشور جهان اعلام شد؛ اوج گیری خوشبینی به آینده

اعلام دستگیری 30 جاسوس آمریکا در ایران

در گفتگوی "دنیای اقتصاد" با رئیس شورای رقابت بررسی شد؛ پیامد کم توجهی به یارانه نقدی تولید

شرق:

بقایی: سر کارم حاضر می شوم

رنج آزادی و دشواری صداقت

رئیس دیوان محاسبات خبر داد: گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها به مجلس



قدس:

وزارت اطلاعات خبر داد: بازداشت 30 جاسوس آمریکایی در ایران

کارشناسان تاکید کردند: چراغ مساجد نیازمند نور حضور جوانان

سردار نقدی: ادعای اعزام نیروی سپاه به سوریه خنده دار است



فرهیختگان:

30 جاسوس سیا دستگیر شدند

نیمه دوم شهریور اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد

عرب نیا رقم دستمزدش در "مختارنامه" را اعلام کرد؛ 600 میلیون برای مختار بودن



کیهان:

شناسایی ماموران سیا در تهران، 30 جاسوس دستگیر شدند

پاسخ وزارت رفاه به سئوالات مردم درباره یارانه ها

پادشاه سعودی 3 مقام نظامی و دولتی را از کار برکنار کرد

ملت ما:

بقایی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

رئیس جمهور: صندوق توسعه ملی به زودی راه اندازی می شود

وزیر اطلاعات اعلام کرد: بازداشت 30 جاسوس وابسته به آمریکا



همشهری:

رئیس کل بیمه مرکزی تشریح کرد: جزئیات نحوه محاسبه بیمه شخص ثالث

شبکه بزرگراهی غرب پایتخت تا نیمه شعبان تکمیل می شود

اخذ مالیات مضاعف از خانه های خالی از سکنه



هفت صبح:

وقتی همه شهر درباره مختار حرف می زنند؛ درباره حضور غافلگیر کننده فریبرز عرب نیا در برنامه تلویزیونی "هفت"

به خاطر چند کیلو بایت بیشتر

تیم منتخب با لهجه اصفهانی

