بودجه های فرهنگی باید در راه خودش هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام سید محمود ترابی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان بر برنامه ریزی مناسب و خوب برای دانش آموزان در ایام اوقات فراغت تابستان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: برای انجام کارهای فرهنگی نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی مناسب بوده و بودجه های فرهنگی صرف برگزاری همایش و نمایش های بی مورد نشود.

به گفته وی، مسئولان متولی در امور فرهنگی باید تدابیری ویژه برای دانش آموزان در ایام اوقات فراغت تابستان برنامه ریزی کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان تصریح کرد: برای انجام این کار باید بودجه ای مناسب در نظر گرفته شود و در اختیار دستگاه های فرهنگی شهرستان که متولی برگزاری برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان بوده قرار گیرد.

امام جمعه دامغان عنوان کرد: شورای فرهنگ عمومی از یک جایگاه ویژه در جامعه برخوردار است که باید تلاش کنیم این جلسات خروجی های خوبی را داشته باشد و مصوبات آن به درستی اجرا شود.

وی بیان مشکلات فرهنگی شهرستان در جلسات شورای فرهنگ عمومی را تاکید کرد و خواستار پیگیری و رسیدگی به این موضوعات از سوی اعضا شد.

ترابی همچنین بر حضور بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی همراه و همگام با مردم در نماز جمعه اشاره کرد و گفت: یکی از امتیازات خوب حضور مسئولان در نمازهای جمعه این است که در جریان مسائل و مشکلات شهرستان بهتر قرار می گیرند و برای حل و برون رفت از این مشکلات می توانند برنامه ریزی کنند.