برگزاری همه پرسی برای ممنوعیت روبنده در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لوکال، یک کمیته محلی در شهر تیسینو سوئیس در بخش ایتالیایی زبان آن با جمع کردن بیش از 11 هزار امضا که 10 هزار امضا بیش از رقم مورد نیاز برای راه اندازی یک همه پرسی است خواستار برگزاری همه پرسی برای منع روبنده شده است.

طی چند روز آینده مقامات این شهر به بررسی امضاها پرداخته و پس از آن می توانند برگزاری یک همه پرسی شهری را اعلام کنند.

براساس گزارش روزنامه محلی کورریره دل تیسینو این اقدام علاوه بر منع روبنده و برقع قصد دارد استفاده از کلاه اسکی و سایر انواع پوشش صورت را که موجب می شوند چهره افراد نمایان نشود را نیز ممنوع کند. برخی از انواع این کلاه ها از سوی طرفداران بازیهای فوتبال از سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت برگزاری این همه پرسی، این نخستین باری خواهد بود که در سوئیس از شهروندان خواسته می شود درباره روبنده و برقع ابراز نظر کند. اخیراً ممنوعیت مشابه در فرانسه اعمال شده که موجب برانگیختن بحثهای داغی درباره آزادیهای فردی و شخصی در این کشور و فراتر از آن شده است.

در سال 2009، سوئیس با برگزاری همه پرسی ساخت مناره برای مساجد جدید این کشور را ممنوع کرد، اقدامی که از سوی بسیاری از مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و در برخی کشورهای اروپایی واکنشهایی را به دنبال داشت.