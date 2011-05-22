به گزارش خبرنگار مهر، امین زندگانی که نقش مسلم ابن عقیل را در مجموعه "مختارنامه" بازی کرده بود، در ادامه نشست نقد و بررسی این سریال گفت: از ایفای نقش مسلم می‌ترسیدم، چرا که تصویر او در میان مردم زیبا و پاک است، به همین دلیل دعا می‌کردم مبادا این تصویر را خدشه‌دار کنم و سعی کردم خواسته آقای میرباقری در ارتباط با این نقش را اجرا کنم.

وی در ادامه افزود: من از آن دسته بازیگرانی هستم که احساس می‌کنم خدا مرا را دوست دارد، چرا که توانسته‌ام تاکنون در سه مجموعه تاریخی سه نقش از بزرگان را بازی کنم. در مجموعه "امام علی (ع)" سه پلان بازی داشتم و در سریال "معصومیت از دست رفته" میرباقری هم بازی کردم.

امین زندگانی یادآور شد: آرزو می‌کنم در سریال "سلمان فارسی" داود میرباقری هم بازی کنم و بیشتر از آن دعا می‌کنم که ایفای نقش سلمان را به من بسپارد. از شما عزیزان هم می‌خواهم برایم دعا کنید تا بتوانم این نقش را بازی کنم.

در ادامه نشست نقد و بررسی "مختارنامه" رضا استادی روابط عمومی این پروژه از امین زندگانی خواست تا برای حاضران تعریف کند که چگونه جان یک بچه را در این پروژه نجات داده است.

وی با اشاره به اینکه هرگز این قضیه را رسانه‌ای نکرده، گفت: چون امروز از من خواسته شد این قضیه را تعریف می‌کنم. یک روز حامد میرباقری پسر آقای میرباقری در حالی که من روز استراحتم بود به من زنگ زد و گفت که پدرش گفته برای بازی در صحنه‌ای عازم احمدآباد مستوفی شوم. من هم اطاعت امر کردم و سر پروژه رفتم.

این بازیگر ادامه داد: در مسجد کوفه حوضی بود و بچه‌ای که نقش پسر کیان را بازی می‌کرد در آن اطراف بازی می‌کرد. تا اینکه در آن حوض افتاد؛ ولی متاسفانه کسی متوجه او نشده بود. تا اینکه بعد از چند دقیقه یکی از عوامل احساس کرد عروسکی روی آب قرار داد، اما با صدای فریاد مادر بچه متوجه قضیه شدیم و من در حالی که کارهای امداد انجام نداده بودم؛ اما کارهای کوچکی انجام دادیم و بچه برگشت.

زندگانی با اشاره به یکی دیگر از صحنه‌های مجموعه "مختارنامه" گفت: وقتی قرار بود کاسه آب جلویم گرفته شد و خون دهانم در آن ریخته می‌شود ظهر عاشورا در نگاهم دیده شود. واقعاً نمی‌دانستم باید چه کار کنم که این عظمت در نگاهم دیده شود. تا اینکه با کمک آقای میرباقری این صحنه را بازی کردم. امیدوارم برکت ساخت این مجموعه شامل حال زندگی آقای میرباقری شود که عده زیادی را بر سر این سفره معنوی نشاند.

نصرت‌الله تابش در ادامه این مراسم گفت: هر چه برای خدمت به اولیاء خدا هزینه شود، کم است. نباید نگران این باشیم که کمی هزینه این پروژه بیشتر شده است. امیدوارم میرباقری بتواند سریال "سلمان فارسی" هم بسازد و سقف سریال‌سازی بالاتر برود. سریال "مختارنامه" یکی از گنجینه‌های سینمای دینی ماست که سرشار از لحظات تاثیرگذار است.