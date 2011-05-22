برخورد با متخلفین بهداشت استخرهای شنای قم

مسعود حسین‌جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: این همایش با هدف هماهنگی بین مدیران استخرهای شنا در سطح استان قم برگزار می‌شود تا تمهیدات لازم برای پذیرایی از تمامی شهروندان علاقه‌مند به رشته شنا در ایام تابستان اتخاذ شود.



الزام مدیران استخرها به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی



وی افزود: برای اینکه استخرهای استان با شرایطی کاملاً مطلوب از مردم علاقه‌مند به رشته شنا میزبانی کنند، در بخش‌های مختلف مدیران استخرها، برای تجهیز استخرهای مورد نظر هماهنگی‌های لازم در خصوص آماده‌سازی امکانات مطلوب و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی توجیه و الزام شده‌اند.



اطمینان به خانواده‌ها از بابت ارائه بهترین خدمات



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم عنوان کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که این روزها و به خصوص در موضوع شنا مورد توجه خانواده‌‌ها است و بعضی وقت‌ها مشاهده می‌شود که خانواده‌ها از آن نگران هستند، موضوع بهداشت استخرهای شنا است که از این نظر به تمامی آنها اطمینان می‌دهیم که استخرهای موجود در سطح استان با بهترین خدمات میزبان علاقه‌مندان به شنا خواهند بود.



وی اظهار داشت: در بحث بهداشت استخرها، این مهم هم از سوی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم کاملاً به صورت جدی پیگیری می‌شود، ضمن اینکه علاوه بر این توجه هیئت به رعایت نکات ایمنی در استخرها نیز خواهد بود تا مردم در هنگام شنا لحظاتی شاد و مفرح را سپری کنند.



فعالیت 14 استخر در قم



حسین‌جمال اضافه کرد: در حال حاضر 14 استخر در سطح استان قم به صورت فعال آماده سرویس‌دهی به شهروندان هستند که از این تعداد سه استخر زیر نظر تربیت ‌بدنی و 11 استخر زیر نظر بخش‌های دولتی فعالیت‌ می‌کنند، ضمن اینکه سه استخر نیز از طریق بخش خصوصی اداره می‌شود.