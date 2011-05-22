مدیریت مصرف آب نیاز کشاورزی شمال/ سفیدرود تنها سد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محدودیت منابع آب و بالای بودن هزینه های ساخت و نگهداری سدها، شبکه های زهکشی و آبیاری لزوم صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی به خصوص در مناطقی که مستعد برای کشاورزی است دو چندان می کند.

آموزش کشاورزان برای استفاده صحیح از منابع آب و تعامل و همکاری آنها با دستگاههای تامین و توزیع کننده در بهبود فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی نقش مهمی دارد، علاوه بر این استفاده از روش های آبیاری نوین، اصلاح و توسعه شبکه های آبیاری در این زمینه موثر است.

ضرورت مدیریت مزارع در کنترل مصرف آب

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان از تامین آب 171 هزار هکتار از اراضی استان از طریق سد سفیدرود خبر داد و افزود: تنها سد مخزنی در حال بهره برداری استان سد سفید رود است و با توجه به اینکه 171 هزار هکتار از اراضی استان باید از طریق سد سفیدرود مشروب شود لزوم صرفه جویی و استفاده بهینه از آب کشاورزی پررنگ تر می شود.

عیسی چیتی عنوان کرد: برای مزارع تحت پوشش سد سفید رود نیاز به دو میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب است که ظرفیت این سد در حال حاضر یک میلیارد متر مکعب است.

وی بر ضرورت مدیریت مزارع در کنترل مصرف آب تاکید کرد و گفت: این همکاری می تواند بسیار مهم و برای صرفه جویی در آب کشاورزی باشد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان همچنین استفاده از ارقام زودرس، پاکسازی انهار بین مزارع و همکاری جدی با آبیاران و ماموران توزیع آب اشاره کرد و یادآورشد: پاکسازی انهار بین مزارع باعث افزایش راندمان در توزیع آب و داشتن همکاری جدی با آبیاران سبب توزیع عادلانه بین مزارع بالا و پائین دست به وجود خواهد آمد و از هدر رفت آب جلوگیری می شود.

اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی در صرفه جویی آب موثر است

در این ارتباط معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز گفت: اجرای طرح طرح مکانیزاسیون کشاورزی علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح موجب کاهش هزینه ها و صرفه جویی بیشتر در آب نیز خواهد شد.

ایرج بنیادی با اعلام اینکه استفاده از ماشین آلات کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره وری در تولید محصولات زراعی دارد، اظهارداشت: گیلان با داشتن 238 هزار هکتار شالیزار از قطب های مهم کشاورزی و دومین تولید کننده برنج کشور است.

به هر حال ارائه بهترین راهکارهای ارتقای فرهنگ مصرف صحیح و بهینه آب در بخش کشاورزی نیاز به زیربنایی فرهنگی صحیح و مطمئن و فرهنگ سازی در جامعه کشاورزی دارد که در این زمینه دو بخش دولتی و غیردولتی که همان کشاورزان و متخصصان این بخش را شامل می شود باید به وظایف خود آگاه و عمل کند و در توسعه کشاورزی و به خصوص آب ارتباط مستمر و هماهنگی داشته باشند.

همانطور که در زمینه کشت و کار محصولات طرح های آمایش سر زمین صورت می گیرد باید در این بخش نیز آمایش ملی منابع آب و توازن منطقه تدوین و اجرا شود که این امر بدون ترویج، آموزش و اطلاع رسانی به کشاورزان از سوی دولت و وزارتخانه مربوطه بخش تحقیقات و آموزش امکانپذیر نیست و فرهنگ سازی برای صرفه جویی مصرف آب کشاورزی تنها توسط یک وزارتخانه یا ارگان دولتی امکان ندارد و نیاز به یک عزم ملی و منسجم از سوی تمامی دستگاههای دولتی و غیر دولتی (سمن ها) است.

برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب در کشاورزی نیاز به یک امنیت اقتصادی ضمانت اجرایی عدالت در توزیع آب و موارد بیشمار دیگری دارد.

تولید برنج به عنوان پر مصرف ترین کشت آبی

با وجود این افزایش راندمان آبیاری ، استفاده از روشهای آبیاری مناسب، پوشش کانالهای آبیاری، اصلاح نظام تخصیص آب بر اساس نیاز کشاورزی و مصرف آشامیدنی، اصلاح نظام قیمت گذاری، استفاده از پسابهای تصفیه شده، بها دادن به ارزش اقتصادی آب، حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی، پایش و نظارت مستمر بر مصرف بهینه آب آشامیدنی و به حد اقل رساندن تلفات آب در تاسیسات آبرسانی و ارتقای مدیریت تقاضا از راهکارهای مقابله با با بحران آب است.

یک کارشناس کشاورزی با اعلام اینکه برنج به عنوان غذای اصلی نزدیک به نیمی از مردم جهان که بیشتر در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند را تشکیل می دهد، افزود: بیش از 90 درصد برنح دنیا در آسیا تولید و مصرف و80 درصد از منابع آب شیرین در آسیا درکشاورزی و حدود نیمی از آن در تولید برنج مصرف می شود.

محمد محمدی افزود: رشد سریع و بی سابقه صنعت و شهرنشینی در دهه های اخیر زمینه تخصیص بخشی از آب کشاورزی به مصارف غیر کشاورزی را فراهم آورده است، افزود: تولید برنج به عنوان پر مصرف ترین کشت آبی در آینده متکی به اتخاذ روشهای کارآمد مصرف آب است.

به هر حال با توجه به سهم بالای کشاورزی در مصرف آب محدود موجود در کشور پهناور و پر جمعیت ایران و با توجه به مصرف بسیار بالای آب در اراضی شالیزاری لزوم بررسی دقیق چگونگی ارائه و مدیریت آب در اینگونه اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.