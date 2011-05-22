ببرهای روسی به میانکاله منتقل می شوند

محمد جواد محمدی زاده در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بر اساس مطالعات کارشناسان ایرانی و مشورت با کارشناسان روسی، قرار است محل نگهداری ببر روسی(ببر مازندران) همان زیستگاه حیات وحش میانکاله خواهد بود.

وی اظهار داشت: بنده بازدیدی که روز گذشته از محل زیستگاه میانکاله داشتم چند اشکال را وارد دانسته که به زودی رفع و پیش بینی می شود پس از نظر کارشناسی روسی و ایرانی که هفته آینده روس ها سفری به ایران و پناهگاه میانکاله خواهند داشت نظر قطعی برای انتقال ببرهای روسی به مازندران نهایی می شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده قرار است عملیات انتقال ببرها به پناهگاه حیات وحش میانکاله تا دو ماه آینده صورت گیرد، یادآور شد: در صورتی که این فضا برای ببر گرم باشد ممکن است عملیات انتقال دو یا چند ماه با تاخیر صورت گیرد.

وی بیان داشت: در صورتی که نشست هفته آینده تهران با روس ها به نتایجی موکول شود که ببر روسی و سایر ببرهای ماده برای انتقال به میانکاله بیایند سازمان حفاظت محیط زیست اعلام آمادگی می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بخش دیگری از این گفتگو از برنامه های این سازمان با توافق وزارت صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی و نیرو برای ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: تمامی شهرکهای صنعتی کشور مقرر شد تا پنج سال آینده دارای تصفیه خانه شوند.