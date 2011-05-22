چرای بی موقع از عوامل تخریب مراتع گیلان است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد دام مازاد بر ظرفیت، تعداد بهره بردار غیرمجاز، تبدیل اراضی مرتعی به زمین های زراعتی، ورود احشام سرگردان و سنگین مانند اسب و گاومیش از دیگر عوامل مخرب در مراتع است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در مراتع استان حدود 1.5 تا 2 برابر دام مازاد وجود دارد که باید به حد تعادل برسد، اظهارداشت: از راههای که می تواند به متعادل شدن تعداد دام با میزان علوفه مراتع کمک کند، همکاری و هماهنگی سایر ارگانها و سازمانها برای برنامه ریزی تغییر معیشت برخی بهره برداران و دامداران و تبدیل دامداریهای کوچک سنتی و کم بازده به دامداریهای نیمه صنعتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: مرتعداران باید برخی از درآمدهای دامی خود را به امر خرید علوفه کمکی و نیز نهادهای مانند سیم خاردار به علت ایجاد قرق های کوچک مساحت یا چاکهای علف بر برای ذخیره سازی علوفه بکار گیرند از اینرو تشکیل تعاونی های مرتعداری و بیمه مراتع نیز از دیگر راههای کاهش فشار دام بر مراتع است.

وی ادامه داد: مشارکت همه جانبه دامداران در امر مدیریت اصولی بر مرتع و بکارگیری نقطه نظرات فنی کارشناسان ذیربط منابع طبیعی امری ضروری برای دستیابی به مراتع سرسبز و خوب استان خواهد بود.

رحمانی گفت: منابع طبیعی گیلان در چهارچوب وظایف محوله و براساس اعتبارات ملی و استانی و حتی بهره گیری از پروژه های مناسب هر ساله اقدام به ممیزی مرتع که عبارتست از شناسایی دامدار و صدور کارت پروانه چرا می شود، می کند.

وی همچنین پروژه تهیه طرح مرتعداری نیز پیگیری شده که در آن برنامه مدون در غالب انجام پروژه های اصلاحی و احیایی مانند کودپاشی مرتع، کپه کاری و بذرپاشی، قرق مراتع، احداث آبشخوار، تبدیل دیمزار کم بازده (علوفه کاری)، هدایت آب به مراتع و چشمه و آبشخوار ها مشخص می شود و از سوی مرتعداران و با نظارت فنی کارشناسان و ماموران منابع طبیعی به مرحله اجرا و انجام می رسد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: استفاده از سنت های قدیمی و مفید مرتع یعنی بکارگیری قرقبان و دشتبان در پروژه مدیریت اصولی بر مراتع و کنترل پروانه چرا زمان ورود و خروج دام و نیز تعداد مجاز دام ورودی به مرتع نظارت شده و بعنوان یکی از مهمترین پروژه های موثر در حفظ و احیاء مراتع در سرلوحه قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: ارائه گزارشات قرقبانان یا مرتعداران به واحدهای منابع طبیعی و نیز مشارکت آنان در انجام پروژه های مرتع عاملی موثر در بهبود وضعیت مراتع استان خواهد بود.

رحمانی یادآورشد: فرهنگ سازی و تبیین اثرات رعایت ضوابط و قوانین در مراتع استان با برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی بطورمرتب توسط اداره کل منابع طبیعی پیگیری می شود که در چند ساله اخیر اثرات مفیدی را بر جای گذاشته، بطوریکه چرای زودرس دام در کل مراتع استان در حال کمرنگ شدن است.